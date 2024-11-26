РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Москва

«Рождение смыслов»: в арт-центре Exposed состоялась первая персональная выставка работ Луны Миллер

LIFESTYLE

Александр ST, Владимир Маркони и другие на дне рождения художника Евгения Чес

Москва

Выставка «Мария Тенишева и русский стиль» открылась в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

LIFESTYLE

Таня Шаманина и Дима Билан ярко выступили на вечеринке в честь дня рождения ресторана MODUS

Москва

Картину великого итальянского художника Гверчино впервые покажут в Гостином дворе

Москва

«Союзмультфильм» и Театр кукол Образцова с аншлагом презентовали джаз-спектакль «Муха-Цокотуха»

Москва

Церемония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежья

ЦФО

В Зарайске состоялось торжественное открытие городского фестиваля современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

ДомойМосква«Рождение смыслов»: в арт-центре Exposed состоялась первая персональная выставка работ Луны Миллер

«Рождение смыслов»: в арт-центре Exposed состоялась первая персональная выставка работ Луны Миллер

editor
By editor
46
картины луны миллер
Фото © пресс-служба Луны Миллер

В арт-центре Exposed на Космодамианской набережной состоялась первая персональная выставка работ, меняющих реальность, Луны Миллер — «Рождение смыслов».

Творчество автора уникально в своем роде — это глубокое исследование взаимодействия искусства, науки и духовности. Фундаментальные научные принципы, основы сакральной геометрии, математики и русского языка — все это новыми гранями раскрывает перед нами автор. Тонкие энергии, обволакивая пространство, направляют зрителя на развитие сознания, в результате чего рождается «магическая реальность». Именно так характеризует свой стиль Луна Миллер. Автор не делает эскизы. Каждая работа уникальна, как рожденная в потоке энергии и магии чисел импровизация.

Только на один день стильное двухэтажное выставочное пространство Exposed украсили 14 интерьерных картин Луны Миллер, выполненных в технике масляной живописи. Это «Река жизни. Прошлое, настоящее, будущее», «Пруд с рыбками. Баланс и гармония», «Осьминог. Страж», «Энергии. Дыхание жизни», «Принятие себя. Пингвин» и другие. Центральное место в экспозиции заняла масштабная работа «Дракон. Мощь в проявлении» (2,5 х 1,48 м), символизирующая колоссальные возможности проявления себя в пространстве.

Во время выставки «Рождение смыслов» каждый посетитель мог соприкоснуться с загадочным, и в то же время математически точным, интригующим пространством Луны Миллер, узнать философию ее искусства и секрет трансформации сознания. А еще — «оживить» картины, наведя камеру на указанный рядом с работой QR-код, и погрузиться в «магическую реальность», полную вдохновения и новых возможностей.

Гостями VIP preview, которое прошло 22 ноября, стали: Алексей Радев, Ольга Сафронова, Барбина, Мила Журова, Анна Ещенко, Алина Голдман, Анна Калашникова, Маргарита Макеева и многие другие.

Предыдущая статья
Александр ST, Владимир Маркони и другие на дне рождения художника Евгения Чес

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru