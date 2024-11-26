«Рождение смыслов»: в арт-центре Exposed состоялась первая персональная выставка работ Луны Миллер

В арт-центре Exposed на Космодамианской набережной состоялась первая персональная выставка работ, меняющих реальность, Луны Миллер — «Рождение смыслов».

Творчество автора уникально в своем роде — это глубокое исследование взаимодействия искусства, науки и духовности. Фундаментальные научные принципы, основы сакральной геометрии, математики и русского языка — все это новыми гранями раскрывает перед нами автор. Тонкие энергии, обволакивая пространство, направляют зрителя на развитие сознания, в результате чего рождается «магическая реальность». Именно так характеризует свой стиль Луна Миллер. Автор не делает эскизы. Каждая работа уникальна, как рожденная в потоке энергии и магии чисел импровизация.

Только на один день стильное двухэтажное выставочное пространство Exposed украсили 14 интерьерных картин Луны Миллер, выполненных в технике масляной живописи. Это «Река жизни. Прошлое, настоящее, будущее», «Пруд с рыбками. Баланс и гармония», «Осьминог. Страж», «Энергии. Дыхание жизни», «Принятие себя. Пингвин» и другие. Центральное место в экспозиции заняла масштабная работа «Дракон. Мощь в проявлении» (2,5 х 1,48 м), символизирующая колоссальные возможности проявления себя в пространстве.

Во время выставки «Рождение смыслов» каждый посетитель мог соприкоснуться с загадочным, и в то же время математически точным, интригующим пространством Луны Миллер, узнать философию ее искусства и секрет трансформации сознания. А еще — «оживить» картины, наведя камеру на указанный рядом с работой QR-код, и погрузиться в «магическую реальность», полную вдохновения и новых возможностей.

Гостями VIP preview, которое прошло 22 ноября, стали: Алексей Радев, Ольга Сафронова, Барбина, Мила Журова, Анна Ещенко, Алина Голдман, Анна Калашникова, Маргарита Макеева и многие другие.