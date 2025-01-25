Алексей Чумаков, Лариса Долина, Юлианна Караулова и другие звезды на гранд-финале фестиваля «Большая сцена» в Кремле

В Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел гранд-финал Международного музыкального фестиваля «Большая сцена». Праздничный концерт состоял из ярких номеров победителей проекта и российских звезд, а также торжественного чествования гранд-призеров конкурса на главной сцене страны.

В гранд-финале «Большой сцены» выступили: Лариса Долина, Алексей Чумаков, Диана Гурцкая, Денис Майданов, Родион Газманов, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова, Этери Бериашвили, Александра Воробьева, группа «Чапаев», Виктория Черенцова, Роман Архипов, Александр Еловских, Алена Ланская, Алексей Петрухин, Валерия Чайка, Александр Филин, Максим Завидия и многие другие. Вели концерт Родион Газманов и Елизавета Долженкова.

На сцену Государственного Кремлевского Дворца также вышли победители и гранд-призеры конкурса: Альберт Арменакян, Мария Пермякова, Елена Фрейман, Омар Канапия, Александра Попова, София Балгазина, Заур Барагунов, София Иванова, Дастан Турдалы, Мария Маркова-Бутырская, Дарья Романова, Диана Корниенко, Алиса Рябошапко, Эльмира Аскерова, Валерий Иванов, Тамара Кукушкина, Ибрагим Карасов, Дарина Кулагина, Дарья Реус, Полина Архипова, Лев Захаров, София Кичигина, Виктория Захарова, Аделия Алибаева, Анна Горбачева, Варвара Литвинцева, эстрадные хоры МЭЦ, «Нотка», «Волга-Волга», трио «Новое поколение», вокальный коллектив МАГИ VOXA, балетная школа «Армида», Театр танца Аси Шиловой, хореографический ансамбль «Золотой Гранат» и многие другие.

Алексей Чумаков, вручая гран-при в номинации «Вокал» (9-11 лет) юному Альберту Арменакяну, пожелал мальчику ценить полученную награду, гордиться своим призванием и всегда помнить про тонкую связь между исполнителем и публикой: «На сцене главное — не артист, а искренне эмоции зрителей, которые делают выступление, действительно, особенным. Почувствовать эту связь — и есть талант, и его необходимо развивать на протяжении всего своего творческого пути».

Всего в мероприятиях «Большой сцены» участвовали более 6000 человек из России, Армении, Казахстана, Китая и других стран — это дети, подростки и молодёжь от 6 до 30 лет, а также взрослые от 30 до 55 лет. «Международные конкурсы — это всегда высокий уровень, — подчеркнула Юлианна Караулова. — Фестиваль «Большая сцена» охватывает не только всю Россию, но и страны БРИКС и СНГ, поэтому, безусловно, он гордо носит такое название. Я очень рада, что в России существует такой, действительно, значимый фестиваль. Большое спасибо его организаторам. Всем участникам «Большой сцены» желаю никогда не опускать руки, идти уверенно вперед, развиваться и, главное, на своем пути обязательно оставаться хорошим человеком».

Мероприятия фестиваля прошли на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Традиционно «Большая сцена» предоставила всем участникам уникальную возможность не только занять призовые места, но и приобрести ценный опыт, посетив образовательную часть программы: мастер-классы от специалистов в сфере вокала, хореографии, актерского мастерства, продюсеров, саунддизайнеров, блогеров, а также творческие встречи с российскими звездами и их концерты в рамках «Большой цены». «Я бесконечно горжусь тем, что каждый год являюсь членом жюри, а один год даже была председателем жюри, — отметила Этери Бериашвили. — Проект служит очень большим целям, и образовательным, и творческим. Это большой труд организаторов: подготовить огромное количество детей, пригласить лучших артистов, собрать полный зал зрителей. Счастье видеть столько ярких, талантливых, амбициозных участников. Я благодарна их родителям, которые поддерживают огонь в своих детях. Пусть эти амбиции никогда не гаснут».

Цель фестиваля «Большая сцена» — выявление и поддержка новых звёзд среди детей и молодёжи, что делает его важной платформой для развития и продвижения молодых артистов. «Начинающим артистам важно суметь доставить свое творчество до той точки, откуда оно сможет вещать, — заметил Денис Майданов. —Уже там зритель, услышав голос, сможет его оценить. Быть или не быть артистом, быть или не быть песне хитом, вердикт выносит слушатель. Сегодня во многих жанрах идет смена героев, смена лидеров. И в это время обязательно нужно стараться показать себя, и кто знает, может именно вам улыбнется судьба. «Большая сцена» — это прекрасный шанс для молодых талантов быть услышанным и именно в этом заключается его большая ценность».

Среди основных задач фестиваля – поощрение талантливых артистов, поддержка творческой молодёжи и помощь в раскрытии её творческого потенциала. Участие в «Большой сцене» открывает перед молодыми исполнителями двери в мир профессиональной музыки и шоу-бизнеса, предоставляя им возможность заявить о себе на международной арене. «Любой конкурс, тем более международный — это всегда большой опыт, — заявила Диана Гурцкая. — Очень здорово, что в нашей стране существует «Большая сцена», которая дарит возможности развития молодым талантливым артистам. И я безумно рада являться его частью. Спасибо большое всем организаторам и отдельная благодарность моему замечательному другу, художественному руководителю проекта, Юрию Гончару, за этот большой творческий праздник».