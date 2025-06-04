ART!ШОК победил в номинации «Топ 2025» на фестивале ССВМ

Артист-праздник ART!ШОК занял первое место в номинации «Топ 2025» на главном музыкальном фестивале весны «Сплав слов: Воплоти Мечту», который прошел 31 мая в московском Центре городской культуры Графит.

Специально для фестиваля ART!ШОК покрасился в блонд и подготовил эффектный номер с шестью танцорами-перформерами и реквизитом. Во время исполнения песни «Два краша на крыше» артист сменил три ярких наряда. По словам представителей жюри фестиваля, в которое вошли признанные эксперты индустрии: продюсеры, представители лейблов, музыкальных телеканалов и радиостанций, номинация «Топ 2025» представляет наиболее трендовую музыку, которая актуальна как для стриминговых сервисов, так и для ротации на радиостанциях.

«У меня в номере раскрывается архетип Художника, показан его диалог с Музами, мы с командой проходим на сцене символический путь от творческого кризиса к расцвету, превращаем шок — психологическую турбулентность, личный хаос — в арт. Переодевания олицетворяют то, что Творец всегда находится в поиске новых форм, сбрасывает старую кожу, переизобретает себя», — прокомментировал артист.

Во время перформанса на экране демонстрировался видеоролик, созданный студией нейроарта Rodin Studio Production из Португалии. В номере использовались пустые рамки от картин, символизирующие внутреннюю пустоту и выгорание, и колоритные полотна курского художника Дмитрия Мещерского, воплощающие возвращение к вдохновению.

АRT!ШОК — автор-исполнитель, победитель конкурса TRUE MUSIC («Видео, которым хочется поделиться»), серебряный призер турнира «ПРО ПЕСНИ» («РОК»), вошёл в Топ-15 Jager Music Awards (Young Blood). Певец выпустил 16 синглов, попал в 12 редакционных и кураторских плейлистов (Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, Spotify) и занял 20 место в чарте Bandlink. Его треки набрали более 4 млн просмотров и ротировались на 10 радиостанциях.

В фестивале приняли участие 25 команд артистов с театрализованными музыкальными номерами.