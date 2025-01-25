«Уникальная Россия» открылась в торжественной обстановке

Торжественное открытие V юбилейной Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» состоялось 23 января 2025 года в московском Гостином дворе. Посетители смогут увидеть произведения традиционного искусства со всей России, а также работы мастеров из стран БРИКС.

Председатель оргкомитета выставки-форума «Уникальная Россия», председатель правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Сергей Коломийцев поприветствовать многочисленных гостей выставки и рассказал о некоторых сюрпризах, которые их ждут.

— К нам приехало более 700 художников, и каждую неделю экспозиция будет меняться. Я думаю, количество изяществ, которых вы здесь увидите, превзойдет все ваши ожидания. Раньше я был уверен, что камень можно огранить только пятью-семью гранями. Но когда камень гранят на 200, 300, 400 граней – дух захватывает!

Торжественное открытие началось с гимна Российской Федерации в исполнении индонезийского певца, победителя конкурса «Дорога на Ялту« Раймонда Пардамеана. Ведущими церемонии стали народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

— Цель выставки – показать нашу страну как страну уникальных возможностей, бережно хранящую традиции и культурные ценности нашего многонационального государства, – отметила Анна Шатилова.

Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Инна Святенко рассказала о ежегодном росте интереса к выставке.

— Мы видим возрождение России, мы видим возрождение интереса к прикладному искусству и народным художественным промыслам. В Совете Федерации даже существует комиссия, которая по крупицам собирает то, что необходимо передать будущим поколениям, а это прежде всего наш российский культурный код.

Организаторы рассказали об исторической части выставки, приуроченной к важным юбилейным датам. Как рассказала президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина, в этом году экспозиция посвящена 325-летию Пробирной палаты России, а также 125-летию выставки в Париже, 155-летию Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге, 135-летию русской матрёшки, 230-летию федоскинской лаковой миниатюры, 200-летию Жостовской фабрики декоративной росписи.

— Но самая большая дата – это, конечно, 80-летие Победы. И когда вы будете ходить по выставке, она будет звучать в каждом уголке. Потому что это самый главный юбилей нашей жизни.

Обращение заместителя министра иностранных дел Александра Панкина со словами приветствия к участникам и организаторам озвучил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вера Хмырова зачитала приветствие министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова. Со словами приветствия к гостям церемонии обратилась также президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева.

Генеральный директор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачёв поздравил организаторов с открытием выставки.

— Участвуя в данной выставке, мы не просто показываем свои изделия, но и напоминаем всем, что народные художественные промыслы – проводники между временами, поколениями и культурами.

Россия уникальна и тем, что всегда оставалась открытой традиционной национальной культуре других стран и народов. Именно поэтому последние два года в выставке «Уникальная Россия» принимают участие и дружеские страны. В 2025 году в числе участников выставки – Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш, Никарагуа.

Директор выставки-форума «Уникальная Россия», директор фонда «Уникальная Страна» Валерий Богомолов отметил, что статус российской культуры в мире в последние годы меняется.

— Мы видим, что наши ценности, российские, традиционные, на самом деле традиционны и для всего мира. И то, что мы показываем на нашей выставке, – круглые столы, конференции, различные развлекательные программы, концерты – все это тоже востребовано во всём мире. Россия становится все более привлекательной.

Почётным гостем выставки стала Республика Никарагуа, стратегический партнёр России в Латинской Америке. 12 декабря 2024 года наши страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений, а в 2025 году исполнится ровно 10 лет с момента создания официального государственного праздника Никарагуа – «Дня Дружбы с Россией» 12 декабря. Чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия передала слова приветствия, любви и дружбы от президента Даниэля Ортеги и отметила важность культурного братства между народами.

— Наши отношения всегда развивались в братской атмосфере взаимного уважения и сотрудничества. Мы всегда твёрдо придерживались своей позиции в плане поддержки народа и правительства Российской Федерации перед лицом внешних угроз, разделяем общие позиции на различных площадках и в многосторонних, и в международных организациях в процессе построения многополярного, многостороннего и более справедливого мира, поддерживаем борьбу с неоколониализмом, фашизмом и неофашизмом в их различных формах и проявлениях. Направляем всем вам братские объятия, горячие как никарагуанское солнце из сияющего золота.

В ходе прогулки по выставке легко проследить за тем, как промыслы адаптируются к современности. По словам члена Федерального экспертного совета по народным художественным промыслами Алексея Комарова, предприятия учитывают меняющиеся запросы потребителей, при этом сохраняя традиции.

Исполнительный директор фабрики «Федоскино» Павел Воробьёв отметил, что популяризация изделий фабрики – одна из приоритетных сфер её развития.

— На этой выставке мы представляем историческую экспозицию: работы, которые были написаны в XVIII – XX веках. Здесь есть и работы, посвящённые как военному период, так и периоду советской власти. Есть работы, выполненные современными художниками, в том числе в коллаборации с молодыми дизайнерами. Есть коллекция, которую мы разработали совсем недавно, и посвящена она игре Atomic Heart.

Член союза художников России, художник семёновской и мериновской росписи Денис Коротков рассказал о том, как соблюсти золотую середину между новаторством и традицией.

— Производителей матрёшки много. Специфика традиционного народного искусства в том, что это всегда коллективная работа, то есть не авторская. Промысел жив только тогда, когда трудится коллектив, когда в одном цехе происходит постоянный обмен опытом. Традиция постепенно размывается, когда художники работают вне команды: привносятся чужеродные элементы, которые упрощают работу и снижают себестоимость.

На выставке представлены и всевозможные рекорды. Например, здесь можно увидеть самый миниатюрный в России портрет, выполненный Александром Мухиным-Чебоксарским кисточкой с одним волоском. Работу размером всего 0,5х0,5 см можно разглядеть только при помощи лупы.