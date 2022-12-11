Алексей Дёмин: «После работы на «Союзмультфильме» я решил для себя, что по возможности буду делать анимационное кино сам»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г.Н. Данелии, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская Федора Хитрука, Эдуарда Назарова) Алексей Дёмин рассказал о том, как он стал режиссёром анимационного кино, о появлении своего дебютного фильма «Аттракцион», а также о том, что сложнее снимать: дебют или второй фильм.

«Я был счастлив, потому что я закончил технический институт, работал в приличном научно-исследовательском институте, мечтал защитить диссертацию. Так бывает иногда, что в нашем огромном отделе был художник Ирина Тимофеевна Павлова и из полсотни научных сотрудников нашлась парочка, которые рисовать к ней в обед, а по выходным ездили загород на пленэр, рисовать этюды. Всё было замечательно, пока мне кто-то не подсунул в 1981-ом году объявление о том, что высшие режиссёрские курсы при Госкино СССР приглашают на отделение анимационного кино всех желающих с высшим образованием. Эта фраза «всех желающих с высшим образованием» и определила вектор дальнейшей жизни», – рассказал Алексей Дёмин

«У меня было четыре сценария дипломной работы и я передал их худруку из которых он выбрал одну под названием «Аттракцион», обосновав это тем, что здесь меньше риска. Несмотря на то, что история была очень проста, она обращалась чисто к пластическим решениям, что для меня было не очень понятно. Фильм без реплик, построенный исключительно на шумах и музыкальной поддержке нужно было просто-напросто станцевать и построить так, чтобы нарастал драматизм, что было очень трудно. Герой этого фильма поднимался к вершине высокой горы, нёс перед собой флаг и его целью было покорение вершины. Это продолжалось довольно долго и сопровождалось морем аттракционов, потому что подниматься по скользкой горе против ветра с огромным флагом было безумно тяжело. Когда состоялось покорение этой вершины, земля начала уходить из-под этого героя, и вершина оказалась глубоким ущельем, поглотившим героя. Откуда взялась эта идея? Это происходило со мной и в общем-то происходило с каждым человеком, который достигает своей мечты. Когда ты поднимаешься к ней, и она осуществляется, то мечта перестаёт существовать», – поделился мультипликатор В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«У меня был небольшой опыт работы на «Союзмультфильме» в студии «Крисмас», где я познакомился с художниками и мультипликаторами, работающими в условиях производства. После этого я решил для себя, что по возможности буду делать всё сам. Дипломный фильм я делал один, закрывшись в однокомнатной квартире и не подпуская никого. Над каждой сценой я работал до изнурения и готов был переделывать их по несколько раз, пока не скажу самому себе, что меня это устраивает. С одной стороны, это ужас, потому что сложно сделать так, чтобы это понравилось самому себе. В конце концов у меня были сроки и потом я пришёл к мысли, что изнурять себя так – нормально. Именно поэтому следующий фильм «Кошки под дождём» было решено делать в одиночку», – отметил Алексей Дёмин

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