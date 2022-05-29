МультАнима отвечает на непростые вопросы

Что такое мультипликация — выверенное ремесло или волшебная поэзия? Непростая и бесконечная попытка разгадать суть волшебного анимационного превращения. Именно такой вопрос задавал себе удивительный режиссер-сказочник Валерий Угаров.

«Я очень хочу уяснить для себя, что значит поэтическая сторона в мультипликации? Это искусство ведь очень рационально: всё продумывается заранее, рассчитывается до кадрика. Где же тайна? Где творчество? Где могут возникнуть те иррациональные вещи, которые присущи поэзии? – рассуждал режиссер. — Может быть, в материальных, зрительных метаморфозах и заключается какая-то непонятная поэзия мультипликации. Когда в кадре ощутимо, до реальности ощутимо меняется всё изображение».

Валерий Михайлович Угаров родился 5 марта 1941 года в Москве. Уже в школе будущий режиссер занимался живописью, а в 1961 году окончил курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». С 1966 года Угаров начал практическое погружение в профессию художника-аниматора. Он принимал участие в одушевлении героев таких знаменитых лент, как «Жил-был Козявин» (1966) и «Стеклянная гармоника» (1968) Андрея Хржановского, «Маугли. Ракша» (1967) Романа Давыдова, «Балерина на корабле» (1969) и «Это в наших силах» (1970) Льва Атаманова, «Винни-Пух идет в гости» (1971) Федора Хитрука.

Свой первый мультфильм Угаров снял в тридцать лет. «Разгром» на стихи Эдуарда Успенского в рамках альманаха «Веселая карусель №3» вышел в 1971 году. «Я был одним из основателей «Веселой карусели», — рассказывал Угаров. – Мы старались каждый раз делать сюжеты в новой технике, придумывать что-то оригинальное». Тема беспорядка, веселого разгрома, озорства, непоседливости возникает и в следующих его «карусельных» сюжетах: «Про чудака лягушонка» («Веселая карусель №4», 1972), «Не про тебя ли этот фильм?» («Веселая карусель №5», 1973), «Бабочка и тигр» («Веселая карусель №10», 1978).

Валерий Угаров верил, что спонтанность легко уживается с рациональностью. Он умел в любой сюжет привнести особенный взгляд, не боялся пробовать новое и в каждой работе старался даже самое фантастическое сделать понятным и реальным.

В рубрике Лекторий Платформы авторской анимации multanima.ru мы вспомнили творчество Валерия Угарова, автора волшебных историй «Шкатулка с секретом», «Бабка Ежка и другие», «Халиф-аист», «Волшебная кисточка» и многих других.

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