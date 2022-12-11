«Отражение»: фильм «Афиши» о потомках российских эмигрантов начала XX века

Фильм рассказывает историю русской эмиграции вплоть до осени 1922 года, когда из Петрограда был отправлен так называемый «Философский пароход» – рейсы за границу с представителями творческой и научной интеллигенции. Автором идеи, сценаристом и продюсером выступил главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Париже.

Герои «Отражения» – потомки семей разных волн белой эмиграции в возрасте от 21 года до 83 лет, родившиеся во Франции и России. Среди них – представители семей Мусиных-Пушкиных, Бруни, Семеновых-Тян-Шанских и других. Некоторые из молодых потомков во время съёмок впервые в жизни посетили Санкт-Петербург, откуда когда-то уезжали их родные. По словам автора фильма Трифона Бебутова, они очень заинтересованы в России и относятся к ней с большой любовью и трепетом. Идея зафиксировать их воспоминания появилась в январе 2022 года, к 100-летию исхода представителей дворянских и княжеских семей, интеллектуалов и предпринимателей, находящихся на стороне Белого движения, которые были вынуждены покинуть Советскую Россию вместе со своими семьями.

«Для меня одно из главных откровений — это, пожалуй, то, что ранние волны эмиграции не приняли более поздние, находясь внутри одной травмы. Многие из них продолжали делить сообщество на своих и чужих, вместо того чтобы объединиться и попытаться помочь друг другу в решении, по сути, одних и тех же задач», – говорит Трифон Бебутов, главный редактор «Афиши Daily», директор по контенту «Афиши».

«В своем монологе Мелания Кедрова (Семенова-Тян-Шанская) говорит про «чувство ностальгии, по тому, чего никогда не было». Для меня, это один из самых важных образов в фильме. Вообще эта мысль крутилась в моей голове с самого начала работы над проектом, но я никак не мог ее для себя сформулировать. И тут она совершенно метко озвучила это сама. Мне кажется, что это мощная концепция, это вообще квинтэссенция того, о чём это кино», – комментирует Александр Мансуров режиссер фильма.

Фильм «Отражение» выпущен «Афишей» в рамках проекта «Другие берега: русские туда и обратно», который на страницах «Афиши Daily» рассказывал о разных поколениях русской эмиграции. Сами экспаты и их потомки спустя столетие рассказывают свои истории, которые во многом стали общей для России и ее граждан.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.