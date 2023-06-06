Алексей ИВЧЕНКО: «Мечтаю о монументальном воплощении моих скульптур»

Сегодня мы представляем нашим читателям интересного человека – художника, инженера, философа, автора предметно-визуальной техники «Кубопризматизм». В своем творчестве, в проектах Алексей Ивченко использует кубы и призмы для создания абстрактных фигур, скульптур людей, животных и прочих ассоциативно угадываемых объектов.

– Ваше имя как художника связано с термином «Кубопризматизм». Что это такое?

– Это предметно-визуальная техника, которая предполагает использование кубов и призм (треугольных половинок кубов) для создания абстрактных фигур, скульптур людей, животных и прочих ассоциативно угадываемых объектов.

– Для чего нужен «Кубопризматизм»?

– Чтобы привнести в жизнь разнообразие. «Кубопризматизм» существует на том основании, что он может существовать.

– Какой у «Кубопризматизма» смысл?

– Понятие «смысла», применительно к «Кубопризматизму», это нечто интерпретационное. Это больше выглядит попыткой «смысл» навязать, а не найти его. Как художник я рассчитываю на получение зрителем впечатления от прямого эмоционального воздействия на него порождённых мною эстетических образов.

– Что для Вас выступает основным мотивом, чтобы заниматься своим творчеством?

– Своеобразная эстетика образов и их серийность. Для меня через творчество открывается возможность тщеславного распространения образов, которые зрителем неизменно должны отождествляться со мной. И стало быть, мои работы в некотором роде выступают множественными прижизненными памятниками самому себе. (Иронично улыбается.)

Арт-объекты. Художник Алексей Ивченко

– Как научиться понимать Ваше искусство?

– Если под «пониманием» имеется в виду извлечение «смысла» из моего искусства зрителем, то любые рекомендации будут контрпродуктивными. Они катастрофически сузят бесконечный диапазон возможных интерпретаций моего творчества. Ведь суть произведения не исчерпывается замыслом автора. Мнение зрителя является важным для художника, поскольку через это мнение распространяется информация о нём и его творческих достижениях. Желательно, чтобы диапазон таких мнений был максимально вариативным.

– Какие у Вашего направления перспективы развития?

– Кубопризматизм, к примеру, может быть идеально адаптирован для решения задач по эстетизации городской среды (развиваясь в кооперации со Street-art, с Public-art). Впрочем, не только городской, а вообще среды, среды, как пространства нахождения человека. Пространством-полигоном может также выступать сельская среда, специфическая индустриальная и любая другая. Вплоть до дикой или (чего там мелочиться!) инопланетной. Технически это выглядит привнесением в визуально сложившуюся среду искусственного образа, который с ней контрастирует. Ставка в данном случае делается на аномальность присутствия кубопризматического объекта, провоцирующего зрителя на спонтанные эстетические впечатления.

– Как Вам открылась идея «Кубопризматизма»?

– Как инженер я давно был профессионально связан с темой предметного формообразования. Памятуя известную фразу патриарха советского авиастроения, Андрея Николаевича Туполева, о том, что «хорошо летают только красивые самолёты», я тяготел к привнесению в свои работы заметной эстетической составляющей. Но в какой-то момент (момент творческого досуга) моим сознанием овладела идея чистой манипуляции абстрактными пространственными формами без поиска функциональности. Когда я сознательно ввел ограничение, что в качестве строительных элементов моей системы будут использоваться только соразмерные друг другу кубы и призмы, состоялось рождение «Кубопризматизма».

– Что для Вас искусство вообще?

– Философия в образах. И выводимая отсюда функция художника заключается в том, чтобы проявлять образы и вводить их в широкий общественный обиход.

– Доводилось ли Вам сталкиваться с неприятием Вашего творчества? Если да, то как Вы склонны были на это реагировать?

– Доводилось. Постоянно это происходит. Достаточно быстро у меня смог выработаться иммунитет. Позыв поддаться раздражению купируется пониманием того, что нет таких продуктов творческой деятельности, которые бы безоговорочно нравились всем. И кроме этого практика показывает, что неприятие диалектически не существует без своей противоположности. Дифференциация мнений является абсолютно нормальной ситуацией. Если ваше творчество кто-то всей душой ненавидит, то это означает, что есть другой кто-то, кто его всецело разделяет и принимает.

– Чем Вы вдохновляетесь, при создании новых объектов?

– Моя психика и мой глаз натренированы на восприятие определённых образов, определенных визуальных идей. Я их как бы психически потребляю. У меня постоянно идет поиск образов, которые отвечают определенным моим эстетическим критериям. Я постоянно насыщаю свой глаз большим количеством иллюстраций из внешних источников. Параллельно с этим работает моё воображение. Воображение компенсирует дефицит и недостатки существующих образов. Идет такой бесконечный процесс перебора и генерации образов. Любую стороннюю, близкую к моей теме, картинку или объект я оцениваю на предмет адаптации к моей визуальной системе. В удачный момент может вдохновить что-то существующее, кем-то ранее созданное, которое через ряд визуальных трансформаций становится моим.

– О чем Вы сейчас мечтаете?

– О монументальном воплощении моих скульптур. Я хочу их видеть реализованными в циклопическом масштабе.

– Что пожелаете нашим читателям?

– Каждому вашему читателю я пожелаю найти себя в творческом занятии.

Страницы журнала «Изобретатель и рационализатор», № 2, 2022 год, стр. 20-22

Фото из личного архива Алексея ИВЧЕНКО

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