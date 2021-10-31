Алексей Сальников: «Школа сочинения это, прежде всего, школа чтения, поэтому нужно больше читать»

На круглом столе в рамках Всероссийского театрального фестиваля «лиТЕрАТуРа» на площадке Международного пресс-центра МКР-Медиа, который посвящён проблемам современной драматургии писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Алексей Сальников* отметил, что работающие с недраматическими произведениями театральные режиссёры часто хотят понравиться публике, и спотыкаются на этом.

«Каждый творческий человек делает и губит свою репутацию сам, в этом никто не виноват. Получается некая естественная вещь – кто-то находит что-то интересное, а кто-то в результате этого поиска делает то, что многим не нравится. Это актуально и для театра, и для литературы. Автор пишет всё, что в голову взбредёт, и какие-то вещи увлекают читателя, а далее зрителя, а какие-то – нет. И так рушатся, и строятся репутации – и в этом хаосе, собственно говоря, искусство и творится. А мы его потом уже постфактум рационализируем», − заявил Алексей Сальников.

«Когда придумываешь, ищешь ведь не тему, а пытаешься ответить на некий незаданный вопрос, который тебя беспокоит. Это редкое явление для литературы, потому что этот ответ никак нельзя специально выстроить, он просто приходит в голову и всё» − отметил писатель.

По мнению писателя, одна из проблем современной драматургии и литературы также связана с ростом числа драматургов и писателей, получающих якобы некое профессиональное образование в сомнительных учебных заведениях или в рамках кратковременных курсов. «Сейчас иногда читаешь книгу и видишь, как автор уже нацелен на сценарий. Там персонажи чуть ли не под конкретных актёров расписаны. Может быть, это вина тех, кто сегодня учит писать начинающих прозаиков или драматургов. Ведь есть масса неких институтов, где можно получать образование драматурга или писателя в течение какого-то двухнедельного интенсива. Получается история, как в том анекдоте: родители подарили мальчику костюм тракториста и через две недели он спился… Нужно всё же понимать, что школа сочинения это, прежде всего, школа чтения, поэтому нужно больше читать и всё», − рассказал Алексей Сальников.

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* Алексей Борисович Сальников — российский поэт и писатель, получивший известность с выходом и экранизацией романа «Петровы в гриппе и вокруг него».

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