250 подмосковных библиотек примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»

4 ноября в День народного единства пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В ней примут участие 250 библиотек Подмосковья, которые проведут онлайн-события и трансляции на своих сетевых площадках и портале «Культура.РФ».

Клинская центральная библиотека выйдет в эфир с программой «Такой разный Достоевский», в которой жизнь и творчество писателя раскроют через виртуальные выставки, моноспектакли, буктрейлеры.

Библиотека искусств г. Электросталь в своих социальных сетях проведет виртуальную экскурсию по мастерской японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, и лекцию о традициях, культуре и быте народов России

Библиотека № 2 г. Реутов проведет музыкальный мастер-класс мужского вокального ансамбля духовной и народной музыки «Отрада». А Центральная детская библиотека – онлайн-трансляцию спектакля театра теней по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».

Все события акции можно найти на портале «Культура.РФ» или в социальных сетях по хэштегам #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

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