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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Алексей Воробьев готовит дуэт со Львом Лещенко

editor
By editor
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Алексей Воробьев готовит дуэт со Львом Лещенко

Артист рассказал об альбоме несовременной музыки и съемках в «Небриллиантовой руке».

«Несовременная – та музыка, которую я очень люблю, – рассказал «Авторадио» Алексей Воробьев. – В альбоме, над которым сейчас работаю, будут старые советские песни, инструментальные композиции. Дуэт с Лещенко – вообще не песня, а восторг. Лев Валерьянович дал согласие буквально за две минуты».

Во время сочинения этой песни, признался Воробьев ведущим шоу «Мурзилки Live», ему чудилось, будто Лев Лещенко ему подпевает. Именно тогда Алексей твердо решил, что исполнит композицию только с ним. «Лев Валерьянович меня очень любит и не раз говорил, что я его преемник», – заявил артист «Авторадио».

В радиостудии Алексей Воробьев устроил живой концерт – спел «Feeling Good», «Сумасшедшая», «Libertango», «Художник», «Всегда буду с тобой» и новую версию трека «Забудь меня». «Все сейчас перепевают старые песни, почему бы и мне так не делать? – пояснил певец. – Только, в отличие от других, я перепел свое».

Споет Алексей Воробьев и в новогоднем кинопроекте «Небриллиантовая рука», где ему досталась роль Гены Козодоева. «Переиграть знаменитого Андрея Миронова непросто, – говорит Алексей. – Очевидно, что сделать лучше не получится. Но у нас есть сцены, которые не повторяют оригинал, так что это все же перепрочтение. Замечательно, если проект получит критику, я к критике отношусь с благодарностью».

Одна из самых ярких сцен в комедии – песня про «Остров невезения». Эпизод не будет точной копией, обещает Воробьев. «Начинается идентично, но дальше фантасмагория – бродвейский мюзикл с трюками. Не знаю, как не пострадал в процессе. Я представлял, что бы на моем месте сделал Миронов. Либо так, либо неинтересно».

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