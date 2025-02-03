В Осетии стартовал новый этап съемок документального фильма «Садон: черная река»

В Алагирском районе продолжаются съемки документального фильма «Садон: черная река». Об этом сообщили в представители съемочной команды. Накануне документалисты провели вторую киноэкспедицию в шахтерском поселке, они жили в горах республики несколько дней. Как отмечает команда, съемки были посвящены зимнему периоду.

По задумке режиссера Анастасии Шкитиной, картина продемонстрирует жизнь в Садоне на протяжении всех сезонов. Это позволит лучше понять местных жителей и оценить уникальность горного района.

«В киноэкспедицию мы отправлялись без особых ожиданий. Думали, чем нас удивит Садон. И у него в очередной раз это получилось. Поразительно, но поселок находится словно в разрезе времени и пространства: по одну сторону от него зеленые горы, по другую — заснеженные. Этакий Инь-янь. Причем местные жители «зимней половины» говорят, что столько снега, как в этом году, давно не видели», — отмечает режиссер Анастасия Шкитина.

По наблюдениям съемочной команды, зимой жизнь шахтерского поселка становится размереннее и спокойнее: нет большого туристического потока, да и многие жители приезжают в Садон только на выходных. Основные занятия: сельское хозяйство, строительство, уборка и ремонт — традиционные для зимнего периода сельские заботы. Однако стоит напомнить, что до недавнего времени шахтерский поселок считался заброшенным. Сейчас же садонцы возвращаются на Родину и восстанавливают разрушенные наводнением квартиры.

«Мы продолжили работу с героями. Единственное, что было в нашей киноэкспедиции ожидаемым — дружные и гостеприимные жители Садона. Очень атмосферными получились съемки совместного приготовления пищи на свежем воздухе, зимние забавы и прогулки. Если летом вместе садонцев собирал под одной крышей внезапный дождь, то сейчас это мороз», — подчеркивает Анастасия Шкитина.

Во время киноэкспедиции удалось запечатлеть следы медведей и даже вдалеке разглядеть медведицу с медвежатами. Благо в сам поселок дикие животные не спускаются.

Напомним, что проект «Садон: черная река» стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. На большие экраны картина должна выйти уже в этом году. Премьеру создатели обещают провести в Садоне.