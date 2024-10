Самое, самое на COSMOSCOW

Фонд Лимонова. ShaMasha

В этом сезоне ярмарка представит более 1 500 произведений современного искусства от 91 галереии. Кроме того, в рамках некоммерческой программы Фонд Cosmoscow покажет проекты победителей своих программ 2024 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года». «Художник года» — Александра Гарт, представит произведение «Постоянство веселья и грязи» в виде массивной и обшитой деревянными досками конструкции из металла, тяжелый остов которой поддерживает размещенные по периметру фигуры коней.

«Музей года» — Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) — предложит вниманию посетителей интерактивную инсталляцию, посвященную библиотеке Арсенала, которую в ближайшем будущем ждут преобразования. «Институция года» — Центр городской культуры (Пермь) — будет представлена стендом с выразительным архитектурным решением в виде ротонды. Изнутри сооружение будет оформлено самыми разными материалами, оставшимися от проектов, созданных в ЦГК за последние 8 лет.

Дискуссионная программа

Тема: (нео)сюрреализм

В этом году программу Лектория Cosmoscow курирует Дарья Пыркина — кандидат искусствоведения, куратор, исследователь, преподаватель истории искусства и кураторских практик, академический руководитель программы «Практики кураторства в современном искусстве» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Основная тема образовательной программы этого года — сюрреалистическая традиция и ее интерпретация в современном искусстве и реальности. Посетители смогут посетить лекции об истоках сюрреализма, дискуссии об иммерсивных выставочных практиках сюрреалистов и беседу с художниками и искусствоведами о сюрреалистской традиции и ее актуальности сегодня.

«Глазами коллекционера»

Ли Бэ. Удар кистью. 2020. Бумага, угольные чернила. 42×30 см

«Глазами коллекционера» – ежегодный специальный проект некоммерческой программы ярмарки Сosmoscow, посвященный частным коллекциям. В этом году он принимает Фонд «Новые коллекционеры», который занимается поддержкой практик коллекционирования и способствует проявлению роли коллекционера в системе культурных процессов.

Выставка «Настоящее продолженное» представит избранные произведения из собрания сооснователя Фонда Екатерины Лапшиной: объекты, графику, живопись, фотографию. Центральное место в экспозиции займут видеоработы, что подчеркивает особое внимание Екатерины к новым медиа. Следуя своему интересу, она стала меценатом ГМИИ им. А.С. Пушкина, активно участвуя в развитии музея и в пополнении его коллекции медиаискусства.

«Настоящее продолженное» продемонстрирует работы художников, выбравших в качестве метода дистанцирование по отношению к предмету изображения. Такая отстраненность размывает границы и вторит вынужденной привычке последних лет не задумываться о будущем и не привязываться к прошлому, проживая текущий момент как единственно возможный.

Александра Гарт

На выставке представлены произведения Ольги Чернышевой, Александры Паперно, Ирины Кориной, Димы Филиппова, Александры Гарт, Билла Виолы, Гленды Леон, Ли Бэ и Джона Р. Пеппера.

Limonov Art Foundation

LAF (Limonov Art Foundation) — некоммерческий негосударственный фонд поддержки и развития современного российского искусства. Фонд работает с независимыми художниками и кураторами, предоставляя возможность реализации масштабных и самых смелых художественных идей. Задачей фонда является продвижение современного российского искусства на национальном и международном уровне путем выстраивания грамотного взаимообмена и сотрудничества с различными галереями, музеями, самоорганизациями, междисциплинарными площадками. Фонд представляет выставки на основе произведений из своей коллекции, организует специальные проекты знаковых авторов российской арт-сцены и открывает новые молодые имена.

На Cosmoscow 2024 фонд LAF представляет моно-проект графических произведений Маши Ша, созданных за последнее время. Ша — поэт эфемерной, полуабстрактной графики. В качестве основы для своих работ она предпочитает тончайшую, невесомую кальку, белого или слегка пожелтевшего цвета, поверх которой смело наносит экспрессивные, жирные штрихи графитом или цветными карандашами. Ей интересно изображать неоконченное превращение, осциллирующее между недосказанностью и завершеностью. Это могут быть слова, услышанные в музыкальных треках, или обрывки фраз, увиденные на страницах книг, билбордах. Или случайно схваченные чувственные образы, балансирующие между абстракцией и фигуративом, с плавной линией взаимопроникающих структур. Для специального павильона на ярмарке Маша подготовила новую серию работ, со вспыхивающими абсурдистскими строфами поэзии Хлебникова и Хармса, дематериализующими изображение, растворяющими его в стихии цвета и света.

Видеопавильон коллекции Дениса Химиляйне: Евгений Гранильщиков

Череда катастрофических событий, произошедших с началом эпидемии коронавируса, обратила наше внимание на тело: на его базовые ресурсы и возможности. Тело посылает нам простые сигналы. Иногда мы прислушиваемся к ним, иногда игнорируем. В этом состоит наш витиеватый диалог с самими собой, то есть буквально наш диалог с нашим собственным телом, в котором мы спорим с ним или соглашаемся и в конечном итоге проживаем эту жизнь.

Если вы занимаетесь танцами, то, наверное, знаете, что никогда нельзя спешить на урок. Но как быть, если вы опаздываете на свидание со своей жизнью? Не лучше ли прийти на встречу с ней с тяжело бьющимся сердцем, потными подмышками и сбитым дыханием, потеряв всякую гордость и отдав себя в руки случайности и судьбы? Как же нам проживать эту жизнь, если мы не знаем, нужно ли поторопиться? Как жить, если мы не знаем ничего о своем настоящем и просто вслепую делаем одну ставку за другой?

Если же вы все-таки спешите на свой урок танцев, то можно предположить, что вы все поняли неправильно. Тело проходит сквозь время. Или наоборот? Может быть, время проходит сквозь тело? И если на этом пути вам случится получить травму, это значит, что сигналы тела были вами проигнорированы, и вы действительно ничего не поняли. Травма многое открывает: она настраивает связь с телом и меняет то, как вы ощущаете время и пространство. Именно травма свидетельствует о вашем состоявшемся свидании с жизнью.

Персидская секция

Раздел персидского искусства на Cosmoscow, организованный при поддержке компании «Культуринг», представляет не только достижения опытных мастеров, но и демонстрирует смелость и креативность молодых и современных иранских художников. Эти художники не просто следуют современным мировым тенденциям, но и выражают в своих работах богатую и многослойную культуру Ирана. Их творчество дает глубокое представление о постоянно развивающемся искусстве страны.

Этот раздел включает работы авторов из состава четырех известных иранских галерей — Artibition Gallery, Baashgaah Gallery, Nian Art Gallery, NAM Art Gallery, которые впервые представляют современные и модернистские произведения искусства Ирана в России.

SOUND UP

Фестиваль неординарных музыкальных событий SOUND UP представит новый проект в рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Уникальное мультимедийное событие на стыке музыки, иммерсивного театра, видеоарта «SOUND UP performa: korowod» пройдет при участии художника Ильи Старилова, режиссера Юрия Квятковского, группы Zventa Sventana и фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных и будет исследовать тему фольклора в современной культуре. За один час музыканты совершат увлекательное путешествие от подлинных песен русской деревни до техно-вечеринки.

Одним из ключевых элементов сайт-специфик перфоманса выступает пространство: гигантский павильон «Тимирязев Центра» в Москве, открывшийся совсем недавно. Помещение, изначально не предназначенное для спектаклей и концертов, не только оказывает на посетителей мощное психологическое воздействие самим своим масштабом, но и отличается особыми, неповторимыми звуковыми резонансами.

Команда SOUND UP переосмысляет пространство как сценическую площадку, в свою очередь, разделенную на две зоны. Первая — прямоугольник зала; вторая — центр павильона, окруженный экранами, на которых танцуют свой причудливый хоровод сказочные персонажи специально созданной для мероприятия видеоинсталляции художника Ильи Старилова. В грандиозном пространстве «Тимирязев Центра» гости будут перемещаться по всей территории вместе с артистами, совершая коллективную художественную практику.

ТЕО by Cosmoscow

Онлайн-платформа TEO by Cosmoscow представляет междисциплинарный проект, нацеленный на попытку переосмысления феномена времени как физического явления и философского концепта.

Специально для ТЕО by Cosmoscow композитор Егор Ткаченко представит саунд-арт, вдохновленный визуальными и семантическими ассоциациями с работой часовых механизмов. Гости ярмарки смогут «подслушать» ход времени через музыкальные композиции, созданные на основе внутреннего звучания нескольких моделей часов, и найти визуальные пересечения между художественными образами из различных десятилетий. На стенде будут показаны редкие работы и тиражная графика представителей ленинградского андеграунда (Тимур Новиков, Инал Савченков, Андрей Крисанов), коллажи и объект Паруйра Давтяна, живопись Игоря Скалецкого, графика и скульптуры Владимира Чернышева, фотографии Джеймса Хилла, инсталляция Аси Заславской, а также видеоарт и керамика от Дианы Капизовой.

Спецпроекты Cosmoscow 2024

Гостиная коллекционеров Cosmoscow х СберПервый

Уникальное пространство для премиальных клиентов, созданное Сбером, представляет собой тотальную инсталляцию художника Гоши Острецова. Автор приглашает посетителей окунуться в атмосферу художественной мастерской, наполненную духом креативного хаоса и экспериментов. Экспозиция вдохновлена русским авангардом и его концепцией «искусство в жизнь», в рамках которой авторы не только создавали произведения искусства, но и наполняли повседневную жизнь визуальной эстетикой. Текстиль, керамика и мебель становятся произведениями искусства, осуществляя обратный поворот в духе ВХУТЕМАС и Баухаус.

Посетители ярмарки смогут не только отдохнуть среди ярких графических элементов, узнаваемых персонажей и объектов художника, но и поразмышлять о том, как авангардные идеи продолжают жить и трансформироваться в современном искусстве, вдохновляя новых художников на смелые эксперименты и переосмысление традиций.

Параллельно исследуется и тема взаимодействия новейших технологий и человека. Здесь представлены работы, иронично переосмысляющие роль искусственного интеллекта в современном мире.

Премиальные клиенты банка и гости лаунжа смогут пообщаться с автором экспозиции и погрузиться в процесс творчества, чтобы открыть для себя новые горизонты современного искусства.

Гостиная Sber Private Banking

В Гостиной Sber Private Banking создана атмосфера уединения, чтобы клиенты могли отдохнуть в тишине лаунжа и пообщаться вдали от суеты ярмарки, насладиться премиальным обслуживанием и угощениями. Здесь искусство и технологии гармонично сосуществуют. Экспозиция исследует природу через контрастные подходы: от реалистичных форм до абстракций, раскрывая связь между внешним и внутренним миром человека. Это пространство, где каждое произведение становится посредником в диалоге с природой, искусственным интеллектом и самим собой.

В Гостиной Sber Private Banking будут представлены художники, исследующие контрастные подходы к пейзажу: максимально приближенная к природным образам, гиперреалистичная, с эффектом монотипии, живопись Артема Филатова; монохромные лайтбоксы «Художницы года» Александры Гарт, переводящей пейзаж в чувственную абстракцию; а также работы восходящей звезды пейзажной живописи Анны Деминой, работающей с природой как выражением внутренних состояний и лиминальных пространств. Произведения, размещенные в лаунже, уникальны и не представлены на стендах ярмарки.

Casarte x Леонид Тишков

Проект бренда премиальной бытовой техники Casarte и художника Леонида Тишкова для ярмарки Cosmoscow посвящен мастерству создания гармоничного художественного и личного пространства. Леонид Тишков исследует тонкие грани между внутренним миром человека и окружающей реальностью, создавая поэтические изображения и приглашая зрителя в сюрреалистические инсталляции, в которых можно побыть рядом с персональной луной или личной звездой. Для бренда Casarte, в основе которого лежит гармония технологии и стиля, художник создал инсталляцию «Лунный дом», которая исследует взаимодействие времени, пространства и человеческой памяти через образ дома — как укрытия и места принадлежности, где человек находит успокоение и комфорт.

HUTTON

Девелоперская компания HUTTON совместно с художником, дизайнером и основателем студии Supaform Максимом Щербаковым представят инсталляцию «Вчерашнее завтра», которая раскрывает концепцию квартала LUNAR.

Пространственная инсталляция HUTTON — место, где время перестает быть линейным. Это объектный портал между эпохами, в котором ретрофутуризм как символ дуализма времени служит мостом, соединяющим наследие прошлого с ожиданиями будущего, и раскрывает философию роскошного минимализма.

В центре инсталляции — ретрофутуристическая гостиная, идейная основа которой — масштабная живописная работа. Детали интерьера и предметы коллекционного дизайна оживляют абстрактный плоскостной сюжет в пространственных объемах, повторяя его с помощью схожей цветовой палитры объектов. Насыщенные оттенки создают тонко сбалансированный визуальный образ.

В то же время мебель, представленная в экспозиции, не просто отражает эпоху, а предлагает уникальный взгляд на вещи, в которых прошлое и будущее существуют одновременно. Плавные линии, глубокие краски, необычные материалы — все это складывается в гармоничную картину, где предметы разговаривают друг с другом на языке времени.

MR Group

MR Group и Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow представляют совместный проект — парк скульптур под открытым небом на территории жилого комплекса JOIS. Для Cosmoscow это первое в истории партнерство с девелопером, в рамках которого предметы искусства галерейного уровня станут частью жилой среды.

«Свет — важнейший фактор нашего эстетического опыта и действенный инструмент в руках художника. При определении темы мы исходили из особенностей жилого комплекса JOIS, которые делают его исключительным среди архитектурных объектов столицы. Нас вдохновили стеклянные фасады устремленных в небо башен JOIS и просторные открытые солнечному свету террасы», — объясняет концепцию парка скульптур Маргарита Пушкина.

Жилой комплекс JOIS строится в 10 минутах от Москва-Сити и рядом с парком «Серебряный бор», в районе Хорошево-Мневники. Он обещает стать новой высотной доминантой на северо-западе столицы, благодаря необычному силуэту авторства британского архитектора Энди Сноу и частным зеленым террасам, которые каскадом спускаются в ландшафтный парк площадью 2,3 га. Из панорамных окон квартир и пентхаусов открываются захватывающие виды на Москву. В JOIS есть все, что подтверждает его слоган — «Удовольствие сиять».

EXEED x Антон Бунденко

Премиальный автомобильный бренд EXEED cовместно с художником Антоном Бунденко представляет пространство исследования глобальных процессов взаимодействия сил, ресурсов и сущностей разной природы в эпоху антропоцена. В коллаборации с ИИ художник создает спекулятивные нарративы на пересечении техногенного и традиционного, обрабатывая массивы больших данных и патентной документации с тегами культурных эпох, лежащие в основе комплексной, сложно организованной инсталляции.

Инсталляция состоит из многослойных работ, покрытых эпоксидной смолой, нейронных текстур, краски, металла, фарфора, бумаги, воздуха и данных, раскрывающихся в слоях дополненной реальности в физическое пространство. Экспозиция автомобиля EXEED RX будет дополнена развернутыми метасхемами и книгой с историей работ для полного погружения в спекулятивный мир художника, основанный на представлениях о горизонте технологий и мира систем.

EKONIKA

Для Cosmoscow EKONIKA в сотрудничестве с архитектурным бюро EDxxKAT создали инсталляцию «Синяя комната». Бюро разработало креативную идею, дизайн-проект и уникальную мебель, которая будет впервые представлена на стенде вместе с особыми моделями обуви и аксессуами EKONIKA.

В основу концепции лег синий — один из фирменных оттенков, отсылающий к цветовой гамме водной глади, планеты и мира героини EKONIKA. В пространстве комнаты девушка выстраивает собственную внутреннюю вселенную: с порядком и хаосом, законами и загадками, динамикой и стабильностью. Посетители смогут погрузиться в реальность героини благодаря взаимодействию с предметами внутри комнаты и мультисенсорным впечатлениям.

ēdomo

Для своего первого участия в Cosmoscow концепт-стор ēdomo создал уникальное пространство в стиле contemporary, отразив эстетику и философию бренда — премиальное качество, внимание к деталям и стиль вне времени. Стенд бренда воплотил идею о стирании границ между предметами интерьера и объектами искусства, а также стал доказательством возможностей собственного производства, позволяющего создавать эксклюзивные изделия любых форматов. В пространстве ēdomo будет интегрирована новая коллекция мебели и предметов интерьера KOMITO, дизайн которой отсылает к Грузии, родине основательницы бренда Дианы Даниели. Концепция этой коллекции основана на целостном восприятии пространства и жилого интерьера, формируя атмосферу изысканности и роскоши.

Пространство выполнено в едином стиле, демонстрируя, как можно создать уют за счет разнообразия фактур, натуральных материалов, природных форм и естественных цветов. Оно наполнено ароматами и создает уникальную атмосферу с тщательно подобранным музыкальным оформлением.

BORK. «Кофе как искусство»

Кофе стал частью городской культуры, требующей от ее носителя бодрости на пути ко все новым целям, а бумажный стаканчик — одним из символов этой культуры. Кофе на каждом шагу. Отличный кофе, приготовленный дома, — привилегия, возможная с новой кофейной станцией BORK.

THE UGLY DUCK (TUD)

На Cosmoscow TUD представит уникальные арт-объекты, созданные в коллаборациях с известными личностями и брендами со всего мира, которые, как и «гадкие утята», преодолели все трудности и достигли вершин успеха. Среди них — Punk Me Tender, Майк Тайсон, Pantone, Майкл Джексон, Жан-Мишель Баския, Chupa Chups, Фрида Кало и Хариф Гузман.

Особое внимание привлекут два объекта: Recuerdo, вдохновленный жизнью и наследием Фриды Кало, и South Pole, совершивший путешествие в Антарктиду. Оба объекта существуют в единственном экземпляре, символизируя силу духа и способность преодолевать преграды.

Каждый арт-объект TUD — это история о том, что смелость быть собой, выделяться и искать свой путь может привести к самым неожиданным вершинам.

12 STOREEZ х Никита Паречин

Диптих «Заполнение светом» и «Растворение структуры» создан в творческом тандеме художника Никиты Паречина и креативного директора 12 STOREEZ Ирины Голомаздиной — эти работы передают ощущение созерцания и погружения в гармоничные природные циклы.

Картины стали эскизами для деликатного принта на лимитированной серии платков из тонкого тутового шелка, созданных 12 STOREEZ специально для Cosmoscow.

The Act х Галина Агафонова

В коллаборации художницы Галины Агафоновой и бренда уходовой косметики The Act «25-й час» воплотились мечты о дополнительных 60 минутах для себя и доступности красоты здесь и сейчас, среди суеты и хаоса повседневности. Художница создала тотальную инсталляцию, которая переносит зрителя в пространство заветного «25-го часа», позволяя посвятить его ритуалам и процессам, отложенным в бесконечной гонке реальности. Центром инсталляции предстаёт вендинговый аппарат со средствами для ухода за собой, который приглашает к взаимодействию каждого посетителя ярмарки. Проводником в заветное путешествие к себе станет крем для тела с ароматом арабского жасмина и орехового пралине, созданный The Act специально для Cosmoscow.

Black Square

Программа поддержки и развития искусства Black Square представит стенд, созданный художником Романом Сакиным. Павильоны–киоски, разработанные художником, позволяют заглянуть внутрь разных номеров журнала и телеграм-канала «Пристально от Black Square». Эти павильоны также задуманы как «пространства осмысления», позволяющие отключиться от контентного шума и посвятить несколько минут интерпретации и осознанию увиденного; нацеленность на исследование и глубокое осмысление современной культуры — это центральная идея всех инициатив Black Square.

The Carlton, Moscow

Отель The Carlton, Moscow в центре столицы давно превратился в нечто большее, чем просто место для короткой остановки. Он стал значимым культурным центром, где гости могут погрузиться в историю и искусство. Дизайн интерьеров и продуманные детали декора пронизаны элементами сценографии отеля — Art & Culture, в которой исторические отсылки переплетаются с новыми смыслами. The Carlton, Moscow обогащает пребывание гостей и за счет поддержания неразрывной связи со знаковыми культурными институциями и арт-событиями. В этом году The Carlton, Moscow является официальным отелем ярмарки современного искусства Cosmoscow.

В октябре гости отеля, бронирующие люксы The Carlton, Moscow с живописными видами на исторический центр города или роскошные Президентский и Императорский люксы, получают VIP-билеты на посещение ярмарки в подарок, а также арт-открытки из лимитированного тиража.

Независимая художница Юлия Кручинина создала специально для отеля серию коллекционных открыток, в которых узнаваемое здание The Carlton, Moscow на Тверской существует в выдуманных мирах Винсента Ван Гога, Густава Климта и Казимира Малевича.

Частная школа «Алгоритм»

В этом году традиционно на ярмарке будет работать программа Cosmoscow Дети, организованная партнером — частной школой «Алгоритм». Юные гости погрузятся в пространство, вдохновленное принципами мастерских Баухаус, которое сотрет границы между художником и ремесленником, подтолкнет на создание новых уникальных форм.

В течение работы программы маленькие ценители искусства обучатся азам прикладных практик под руководством мастеров школы, почувствуют себя настоящими творцами в pop-up студии, сходят на экскурсию с гидом или самостоятельно.

«РБК Стиль»

На ярмарке Cosmoscow «РБК Стиль» представит два проекта: собственный стенд с экспозицией произведений современных художников, становившихся обложками печатных номеров «РБК Стиль», а также инсталляцию-размышление на тему «На что вы смотрите? А что вы видите?».

Для издания всегда была важна сопричастность миру современного искусства и культуры: все обложки печатных номеров были придуманы и воплощены вместе с современными художниками, представителями разных поколений, школ и направлений. Это не готовые работы, а произведения, которые авторы создавали специально для «РБК Стиль». Дмитрий Гутов, Артем Филатов, Павел Пепперштейн, Надя Лихогруд, Никита Лукьянов, Устина Яковлева, Миша Никатин, Яков Хомич, Ахмат Биканов, Варя Павлова, Дмитрий Кавка, МишМаш, Алиса Гвоздева, Дарья Емельянова, Оксана Горяева, Кирилл Доешвили, Эрик Булатов, Лев Повзнер, Александра Гарт — примеры художников, чьи произведения стали отражением момента и взглядом на нас сегодняшних, как и сами номера. Обложки, которые за это время сложились в целую групповую выставку, оказываются пространством для экспонирования, а также возможностью для дискуссии, поиска и обретения смыслов.

Инсталляция «На что вы смотрите? А что вы видите», которая расположится на внешней стороне стенда, продолжит линию проекта «РБК Визионеры», а также интересующий нас контекст: ведь смотреть мы можем на одно и то же, но при этом увидит каждый из нас что-то свое.

«Мясной дом Бородина»

Still Life — проект бренда колбас и деликатесов «Мясной дом Бородина». Знакомое искушенному глазу барочное убранство стенда объединяет предметы 10 художниц, работающих с различными материалами: фарфор, керамика, пластик, силикон и т. д. Каждый объект приглашает погрузиться в интеллектуальную игру разгадки метафор и аллегорий о современности.

Бренд «Мясной дом Бородина» не раз участвовал в коллаборациях с художниками и галереями и видит особую миссию в поддержке и представлении молодых художников. Подобно художественным мастерским эпохи фламандского натюрморта, эта тотальная инсталляция дает пространство для совместного представления разным художницам: Саше Нестеркиной, Саше Пучковой, Дарье Неретиной, Диане Капизовой, Алине Бровиной, Алисе Гвоздевой, Наталье Барановой, Маше Колосовской, Светлане Цепкало, Татьяне Котеночкиной. Глубокому ассоциативному погружению в инсталляцию способствует включение в натюрморт ольфакторного искусства от парфюмера и ольфакторного художника Мая Стерлиговых. Куратор проекта — Дарья Тишкова.