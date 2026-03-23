«Теннис для двоих» 1957 года – первая видеоигра в мире!

Первая в мире видеоигра была запущенна на осцилографе — специальном оборудовании 1957 года!

В октябре 1958 года физик Уильям Хигинботам создал игру, которая сегодня widely признана первой в мире видеоигрой, — «Теннис для двоих» (Tennis for Two). Она была разработана специально для развлечения посетителей на публичной выставке в Брукхейвенской национальной лаборатории.

В отличие от более поздних цифровых консолей, эта игра работала на аналоговом компьютере Donner Model 30, а в качестве дисплея использовался пятидюймовый осциллограф. Игроки управляли действием с помощью самодельных алюминиевых контроллеров: ручка регулировала угол удара, а кнопка позволяла отбить мяч через воображаемую сетку.

Хотя до этого существовали и другие электронные развлечения (например, «Катодно-лучевое развлекательное устройство» 1947 года или компьютер «Берти мозговитый» 1950-го), именно «Теннис для двоих» считается первой игрой, созданной исключительно для развлечения, а не в научных или технических целях.

Оригинальное устройство было разобрано уже в 1959 году, и ни одной версии того устройства не сохранилось. Тем не менее, современные энтузиасты создали действующие копии, чтобы почтить память этого поворотного момента в истории игровой индустрии.