«Везем лучший состав». Капитан сборной Турции Дениз Джем оценил шансы на победу в «Арт-футболе 2025»

Капитан турецкой сборной артистов музыкант и ди-джей Дениз Джем (Deniz Cem) заявил, что его команда настроена по-боевому и надеется занять высокие позиции на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол 2025».

«У нас хорошо подготовленная молодая команда, — заявил музыкант, — могу уверенно сказать, что в этом году мы везем лучший состав из всех возможных. И, конечно же, мы попытаемся занять максимально высокую позицию. Верю, если выиграем первый матч, то можем стать лидерами группы. Я знаю команду Японии и Венгрии. Грузинская сборная, по-моему, впервые участвует в чемпионате мира среди артистов «Арт-Футбол», так что на данный момент для нас она загадка. Будем смотреть и анализировать матчи сборной Грузии перед тем, как сыграем с ней».

Также Дениз Джем подчеркнул, что турецкая команда с 2013 года участвует в «Арт-футболе». «Но лично я бываю в России чаще, чем другие участники нашей сборной. Я много ездил с командой звезд эстрады «Старко» и побывал во многих российских городах, не только в Москве».