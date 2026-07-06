Алина Панкеева: «Я всегда много училась и продолжаю до сих пор совершенствовать вокал и музыкальные знания»

Алина Панкеева – певица и автор песен. Она говорит со своими зрителями через песни, затрагивая самые тонкие струны души. На счету исполнительницы более 35 записанных песен, впечатляющие фолк-рок-шоу «Сказки Яги на НОЧЬ» в Москве и весьма внушительный сценический бэкграунд. Артистка не скрывает, что многие ее композиции о личном, и вероятно именно поэтому они такие пронзительные и эмоциональные. Творческий путь Алины Панкеевой оказался довольно сложным, и только целеустремленность певицы и музыкальный талант помогли преодолеть все препятствия и заявить о себе.

Сегодня Алина Панкеева продолжает развиваться в выбранном деле, считая, что совершенствование знаний и навыков – это и есть постоянный сценический и личный рост. О преградах на своем пути, честных песнях и современной музыке артистка рассказывает в интервью.

– Алина, вы начали свой путь с рок-группы в Самаре, получили музыкальное образование, а теперь покоряете столицу, выступая в жанре поп-рок. Насколько сложным был переход к сольной карьере?

– Сольной карьерой я начала заниматься еще в 2016 году. Не столько сложным оказался переход к ней, сколько весь дальнейший путь, он был довольно насыщен событиями и испытаниями. Что касается моего нового авторского творчества, то однажды я поняла, что в рамках группы не смогу записать какие-то песни. В те годы у меня появится музыкальный проект «Алина Роуз». Когда я поступила в институт культуры – убедилась в том, что приняла верное решение. Очень хотелось расти, развиваться. Я всегда много училась и продолжаю до сих пор совершенствовать вокал и музыкальные знания.

– Первая песня, опубликованная под моей реальной фамилией, называется «Свеча». Она записана в дуэте с известной Самарской певицей Зоей Воловиковой. Мы учились на одном вокальном отделении. Зоя согласилась спеть эту песню вместе на моём государственном экзамене. Кстати, за него получила оценку «отлично».

– Расскажите о своем переезде в Санкт-Петербург, а потом и в Москву.

– В Санкт-Петербург переехала в 2021 году. Тогда еще выпускала песни под прежним псевдонимом. Например, композиция «Не забывай» − планирую ее скоро перезаписать. В Петербурге прожила всего год и потом долго восстанавливалась после печальных событий в жизни. Тогда было не особо до творчества. Я забросила все планы на год. Хорошо, что новые друзья мотивировали записывать песни и продолжать свое дело. Именно они вместе с близкими поддержали решение переехать в Москву. И я отправилась вслед за мечтой. В Москве решила выпускать совершенно новые песни под своей реальной фамилией. Почувствовала, что тот псевдоним мне уже не близок.

– Как вы оцениваете свой творческий путь? Какие моменты оказалось сложнее всего преодолеть?

– Мой творческий путь точно не был легким. Я буквально выгрызала каждую победу. В 29 лет получила диплом о высшем музыкальном образовании. Решила, что нужно кардинально менять жизнь и судьбу. Важно идти за мечтой, преодолевая трудности – и я это делаю постоянно! Иногда кажется, что до сих пор продолжаю некую борьбу с тенью прошлого, когда в меня не верили и говорили оставить затею петь на сцене и быть артистом. Поддерживали только родные и близкие друзья. К счастью, люди хвалили мои песни, это придавало мне сил и вдохновения. Сейчас иду своим путем и никого не пытаюсь убедить, что могу и имею право. Доказываю только самой себе. Я знаю, что достойна находиться в выбранной профессии и заслуживаю лучшего, включая отношения к себе. Скажу, что избранный мною путь оказался непростым. Каждый раз пространство словно проверяло − а точно ли я этого хочу, а уверена ли в своем решении?

В 2018 году моя группа распалась в Самаре. Надоело тащить на себе груз прошлого, терпеть и примиряться с неудобными для себя вещами. Я решила все отпустить и поблагодарить за опыт. С тех пор стараюсь смотреть только вперед.

– У вас очень мощный бэкграунд: от хора до академии Кормухиной и Белова, курсы в ГИТИСе. Как эти знания помогают вам сейчас на сцене?

– Чем больше набираешься опыта, включая смежные творческие направления – тем лучше. Это огромная польза и расширение кругозора. Мне интересно пробовать себя в новом деле и совершенствоваться. В какой-то момент вообще собиралась поменять профессию и уйти в режиссуру. Потом осознала, что давнюю мечту, быть известной певицей, следует исполнить, поэтому продолжила музыкальную певческую карьеру. Опыт, который я получаю, делает меня более устойчивой и уверенной и на сцене, и в режиссуре. Стараюсь постоянно раскрывать новые грани себя. Артистами не рождаются − ими становятся в результате роста.

– В 2026 году вы взяли Гран-при «TOP MUSIC». Изменило ли это ваше ощущение себя на сцене или отношение к тому, что вы делаете?

– Безумно радовалась полученной награде, и как сказал мой дедушка «наконец-то». Это давно должно было произойти! Жюри оценили мой номер – и саму песню, и сценическое исполнение. Я была так счастлива, когда заветное желание сбылось. Огромная благодарность и признательность за самую высокую оценку звездным членам жюри, которые были на конкурсе «Top Music». Для меня это ценно и важно. Победа изменила внутреннее ощущение к тому, что сейчас делаю. Каждый успех всегда мотивирует больше, чем проигрыш. Ты будто закрываешь давний гештальт.

– Ваше творчество часто называют честной музыкой. Насколько сложно артисту каждый раз выходить на сцену и обнажать душу, особенно когда песни основаны на личных историях?

– Никогда не пыталась быть кем-то другим. Я всегда такая, какая есть − со всеми минусами и плюсами. Важно всегда быть собой, проживать свои чувства и быть честным на сцене. Каждый раз проживаю глубокие и искренние эмоции, даже если играю разные роли как персонаж. Нравится, когда все по-настоящему и искренне! Думаю, потому что сама умею любить и дарить любовь. Для меня сложнее другое – исполнять очень личные песни. Их иногда эмоционально трудно петь. Приходится напоминать себе, что профессия артиста создана для того, чтобы человек мог передать нужное настроение зрителям и поделиться наболевшим. Если всё честно и от сердца – люди получают неподдельные эмоции и заряжаются сильной энергетикой. Так рождается настоящая магия.

– Как автор, какие темы в песнях вы поднимаете чаще всего?

– Отношение к жизни, состояние радости, мечты, путешествия, отношения – все, что присуще каждому из нас в мире. Я хочу, чтобы через мои песни люди проживали настоящие эмоции, не держали их в себе и вдохновлялись новыми мыслями о том, что жизнь продолжается − и она прекрасна!

– В одном из интервью вы упоминали веру в то, что музыка наполняет людей. Чувствуете ли вы эту отдачу от зрителя, и как она меняет ваше состояние на концерте?

– Артист всегда чувствует отдачу от зрителя, если затронул его душу своим творчеством. Понятные и простые песни о том, что может найти каждый из нас, сильно цепляют. Я всегда чувствую отдачу от зрителей, чему безумно радуюсь! Значит, все было искренне с моей стороны. После выступления ощущаю себя так классно – наполненной позитивными эмоциями, счастьем и мощным зарядом бодрости.

– У вас высшее музыкальное образование и множество курсов. Считаете ли вы, что в современной музыке побеждает талант или все-таки удача или вовсе хайп?

– У каждого артиста свой путь. Нет универсального рецепта успеха. Хайп – лишь инструмент для привлечения внимания с краткосрочным эффектом. Наличие таланта – большое преимущество, но он не является единственным в списке. Всегда есть и другой набор инструментов и бонусов, которые помогут стать человеку известным и популярным.

Безусловно, способности важны, потому что они даются свыше. Значит, путь человека определен заранее. Конечно, с талантом больше шансов на успех. Им можно воспользоваться, как подсказкой, но есть риск и упустить. Это как фонарь на пути. В жизни еще очень важна настойчивость − тогда и удача улыбнется обязательно.

Бывает и так, что талант развивается в процессе обучения через какое-то время. Человек становится виртуозом, хотя даже не догадывался о том, на что способен. Все познается через пробы и ошибки. Нередко просыпается и зов крови, если у тебя в роду были музыканты. Я, например, забрала таланты родителей. У папы − дар петь и сочинять песни, а у мамы – организацию представлений и режиссуру. Я росла в творческой атмосфере. По себе могу сказать, что пример семьи тоже имеет значение.

Еще очень важно быть трудолюбивым и любить то, чем занимаешься. Смотреть правде в глаза и осознавать, какими талантами ты обладаешь. Их можно развивать и выбирать профессию. Классно, когда тебе безумно нравится какое-то дело, и ты готов выполнять его, даже если пока за него не платят деньги. Есть много людей, которые хорошо умеют петь, танцевать, но им будто не хватает чего-то, чтобы стать популярными артистами. Не каждому улыбается удача в определенный момент, но жизнь всегда проверяет нас на твердость решения. Порой наблюдаю, что побеждает даже не наличие таланта в человеке, а его уверенность в себе и настойчивость.

Видение и талант в определенной области есть не у всех. Это не всегда приходит из опыта. Скорее, речь про данность, которую хорошо развили в своё время. Хотя все люди безусловно талантливы в чем-то от Бога. Просто не каждый вовремя понял, чем хочет заниматься. И плюс − не у всех одинаковый старт-ап. У нас разные возможности для реализации талантов и даров. Иногда все может изменить одна встреча, участие в шоу. И вдруг пазлы складываются – и приходит успех.

Если человек идет не по своей воле в профессию, вряд ли он будет счастлив, даже если сможет стать богатым. Важно понять, чего хочешь на самом деле. В процессе ты точно поймешь, верную ли дорогу выбрал, и твоя ли она вообще. Если продолжишь в том же направлении и не сдашься, то есть шанс обрести успех. Но, повторюсь, у каждого все индивидуально. Нет какого-то универсального рецепта счастья. Однако я думаю, что в этом мире не бывает не талантливых людей, и нет ничего невозможного. Если верить в себя – все однажды становится реальным. Каждому из нас Бог предлагает свои инструменты для успеха и процветания. Все желания от сердца всегда исполняются, а те, что от ума – превращаются рано или поздно в пыль.

– Ваша песня «Свеча» о царской семье Романовых в дуэте с Зоей Воловиковой — довольно неожиданный для поп-рока исполнителя сюжет. Как рождается такая глубокая тема в вашем творчестве?

– Как уже говорила, раньше я публиковала свои песни под псевдонимом. Композиция «Свеча» — это моя экзаменационная работа для государственного экзамена в институте культуры. Это было еще в Самаре. Песня была опубликована под моей реальной фамилией, под которой тогда не планировала ничего больше выпускать. Спустя время всё изменилось, поэтому композиция осталась в своём особом колорите на моей страничке артиста – Алина Панкеева. Остальные песни уже записывала в жанре поп и поп-рок.

Она просто пришла мне однажды как гром среди ясного неба: и текст, и мелодия. Словно это было даровано свыше, даже не могу объяснить. Видимо, песня должна была появиться, так и случилось.