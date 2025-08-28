Александра Прокопец и Александр Васькович: «Жизнь, которая снилась, стала реальностью»

Александра Прокопец и Александр Васькович — российские фигуристы, выступающие в танцах на льду. Вместе ребята выступают с сезона 2022/23. Пара выигрывала чемпионат Москвы (2022), выступала на этапах Гран-при России, принимала участие в чемпионате страны.

– Как вы пришли в танцы на льду? Почему именно этот вид фигурного катания вас привлёк?

Александра Прокопец: В одиночном неплохо прыгала, но делать дорожки и танцевать нравилось всё больше. Придя в танцы, увидела много нюансов и плюсов. Мне нравилось абсолютно все. Это и танец, и акробатика, скорость и техника. А главное — долгая карьера.

Александр Васькович: Я недолго был в одиночке, рано пришел в танцы. Всегда нравилось танцевать, передавать образы. Здесь больше ответственности, чем когда я один катался, но тем интереснее, можно раскрыть себя в полном объеме, ведь наш вид граничит с искусством. Соглашусь с Сашей, конечно, подкупала длинная карьера.

– Что для вас самое важное в партнерстве на льду?

А.П. и А.В: Доверие, поддержка, искренность.

– Какие выступления или программы на сегодняшний день вы считаете самыми значимыми в вашей карьере?

А.П. и А.В: Значимые программы только впереди, из прошлых нам нравилась «Фрида» и латина 2022-2023. Безумно нравятся сегодняшние программы.

– Почему вы решили сменить тренеров и уйти из команды Ильи Авербуха и Елены Масленниковой?

А.П.: Так сложился наш путь, поддержали родные люди. С прошлым штабом разнились взгляды и мнения. Саша всегда говорил, что его вырастили и выкатали в команде Дениса Эдуардовича и Марии Валерьевны. А я не сомневалась, мне всегда нравились сильные программы и техника ребят. Новый стиль катания и тренировочный процесс нам очень по душе.

– Насколько сложно было принять это решение? Было ли ощущение страха или риска?

А.П. и А.В: В тот период состояние было непростое, скорее ощущали пустоту, чем страх. Но мы сильно хотели этого. Всегда надо рисковать, пробовать и идти к мечте.

– Были ли сомнения или моменты, когда хотелось всё бросить? Что помогло продолжить путь?

А.П.: Были моменты, когда опускались руки, к тому же я человек эмоциональный. Меня вытащил близкий человек и помог справиться со всем, причем и Саше тоже. Я ценю это и благодарна каждый день.

А.В.: Конечно бывало, важно не отчаиваться, не поддаваться эмоциям, собирать себя и идти дальше. Меня тоже спасала поддержка родных, в том числе Саши.

– Как изменилась ваша жизнь и тренировки после перехода к Денису Самохину и Марии Боровиковой?

А.П. и А.В: На 180 градусов. Жизнь, которая снилась, стала реальностью. Дисциплина, подход к работе, тренировочный процесс и многое другое. Тренеры, с которых хочется брать пример во всем. Все фанаты своего дела и вкладывают в нас самое лучшее. Команда, которая направляет на рост и улучшение, верит в нас. Есть четкое понимание своих недостатков и пути к их решению.

– Что самое ценное вы уже успели получить от новой команды?

А.П. и А.В: Каждое замечание ценное, каждый день приносит пользу и большой вклад. Стараемся перенять все мелочи.

– Вы сталкивались с непростыми отношениями в команде или с тренерами? Что помогло вам сохранить любовь к фигурному катанию?

А.П.: За всю карьеру случалось много разного. Я отпустила негативное, получила опыт, надо думать о будущем и идти в него с позитивом, этому меня учат близкие люди.

А.В.: Сейчас важно сосредоточиться и думать только о хорошем, потому что у нас все есть для этого.

– Есть ли сейчас ощущение свободы — быть собой на льду и вне льда?

А.П. и А.В: Тренеры вытаскивают из нас индивидуальность и свободу, это непросто, постепенно ловим ощущения.

– Какие цели вы ставите перед собой на следующий сезон? Чего хотите достичь или доказать?

А.П. и А.В: Показать себя новыми, раскрытыми, улучшенными. Показать все, что в нас вложили.

– Если бы у вас была возможность сказать что-то самим себе пятилетней давности — что бы вы сказали?

А.П.: Не тратить драгоценные нервы, не сомневаться в себе и идти той дорогой, которой идешь. Пусть долго, сложно, но ты станешь сильнее и все получится.

А.В.: Беречь здоровье, ценить тренеров, семью, выкладываться каждый день с полной отдачей

6 историй из жизни Александры Прокопец и Александра Васьковича

Рассказывает Александр Васькович:

1.

Первая история о моем 2 гран-при в Польше. По прилете в Гданьск вся команда забрала багаж и только моего чемодана не было. Я ждал до последнего… Все стояли с вещами, а я без коньков и костюмов. Мария Валерьевна со мной написала заявление на пропажу. Страх нарастал, когда все спортсмены приступили к соревновательным тренировкам, а я три официальных льда смотрел за бортом как партнерша катается одна. Но все обошлось, коньки приехали, хоть и пришлось катать ритм танец без разминки. Нервы пощекотались мощно.

2.

«Горячий прокат» — так назову старт на чемпионате Москвы в 2023-м. Вечером после ритм танца я почувствовал себя неладно, подумал — усталость. Утром понял, что ошибся. Меня знобило, болело горло и сильная слабость. Вышел на лед, а Саша вся красная. Мы поняли, что плохо стало обоим, но никто из нас не сказал и мы пришли на лед. На тренировке еле доехали два элемента. Нас хотели снять, но мы решили выступать.

Во время проката произвольного так плохо мне не было никогда. Голова кружилась, отдышка во второй части была со звуком паровоза. Саша держалась, но я видел как ей плохо. Было страшно и одновременно любопытно доедем ли мы до конца. Мы доехали, причем неплохо, стали первыми, но с награждения я уехал, уже падал с ног. У меня было 40.5 после проката, у Саши 39. Этот день мы запомнили навсегда и поняли, что в любом состоянии можем полагаться друг на друга.

3.

На 18-летие мне подарили моторную лодку. Погода была чудесная, солнце палило +30. Мы с другом пошли кататься. Отплыли далеко, закинули удочки и тут как в фильме. За считанные секунды солнце нас покидает, заходят тучи и начинается сильнейший ураган. Поднимается шторм, деревья начинают падать, мы плывем по течению с ужасом в глазах, с удочками в руках и в мокрых от страха штанах. На адреналине добрались до берега, хоть и было непросто. Вот так я отметил совершеннолетие

4.

Модный приговор. Перед Чемпионатом России 2024 у нас задержали рейс и прилетели мы в Челябинск за час до жеребьевки. Это официальное мероприятие, где выглядеть надо достойно. После 5-ти часовой дороги это задача со звездочкой. Переодеваться пришлось в такси, сложившись пополам. Саша делала экспресс макияж, стараясь не попасть тушью в глаз. Миссия завершилась успешно.

5.

Саша меня отучила меня от газировки и фастфуда. Раньше любил перекусить вредным. Сначала Саша стала приносить мне еду, потом мы начали ходить кушать вместе и я нашел много полезной альтернативы. Я даже полюбил овощи, хотя раньше ненавидел и со временем стал лучше себя чувствовать

6.

Месяц назад мы брали билеты в Саранск на сборы. Нужен был 24-го ночной поезд. Тут и случилась неполадка. Билеты мы взяли в ночь как положено, но не с 24-го на 25-е, а на денек раньше. Причем оба чуть не опоздали, Саша приехала за 10 минут до отправки, я за 7. Стоим и никого не видим из нашей группы, я написал тренерам и понял, что видимо завтра у нас с Сашей экскурсия по Мордовии.

Фото: личный архив А. Прокопец и А. Васькович