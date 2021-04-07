Алюминий – метал для аудиоиндустрии

Когда мы гово­рим об аудио­ком­по­нен­тах – про­фес­си­о­наль­ных, домаш­них или пор­та­тив­ных – сра­зу пред­став­ля­ют­ся пане­ли и руко­ят­ки сереб­ри­сто­го цве­та, при­ят­ная на ощупь мато­вая поверх­ность… Да, речь об алю­ми­нии, кото­рый для аудио­ин­ду­стрии стал неотъ­ем­ле­мым и орга­нич­ным материалом.

Из проч­но­го, лег­ко­го, немаг­нит­но­го и эсте­тич­но­го метал­ла изго­тав­ли­ва­ют наруж­ные пане­ли и внут­рен­нюю струк­ту­ру кор­пу­сов аппа­ра­ту­ры, а так­же отдель­ные эле­мен­ты элек­трон­ных дета­лей. Встре­ча­ет­ся и более спе­ци­фич­ное при­ме­не­ние – из него могут сде­лать даже покры­тие диф­фу­зо­ров для дина­ми­ков. Тех­но­ло­гич­ный алю­ми­ний поз­во­ля­ет исполь­зо­вать раз­лич­ные про­из­вод­ствен­ные про­цес­сы – литье, штам­пов­ку, фре­зе­ров­ку – на круп­ных и не очень предприятиях.

Для неболь­шой рос­сий­ской ком­па­нии MyST алю­ми­ний стал одним из клю­че­вых мате­ри­а­лов, поз­во­лив­ших гиб­ко и эффек­тив­но отве­чать на запро­сы потре­би­те­лей в сво­ей рыноч­ной нише. Бренд спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на раз­ра­бот­ке и мел­ко­се­рий­ном про­из­вод­стве пер­со­наль­ных аудио­ком­по­нен­тов для истин­ных мело­ма­нов: науш­ни­ков, уси­ли­те­лей и циф­ро-ана­ло­го­вых пре­об­ра­зо­ва­те­лей для них, а так­же ком­би­ни­ро­ван­ных устройств. Рас­ска­зать об осо­бен­но­стях про­из­вод­ства Алю­ми­ни­е­вый Вест­ник попро­сил осно­ва­те­ля и идей­но­го вдох­но­ви­те­ля ком­па­нии Рома­на Зайцева.

– Вы начи­на­ли с дис­три­бу­ции аудио­то­ва­ров, как воз­ник­ла идея сде­лать что-то свое?

– Еще лет десять назад сег­мен­те пер­со­наль­но­го аудио нам не уда­ва­лось най­ти опти­маль­ное соче­та­ние кон­струк­ции, цены и каче­ства зву­ка. Нас не устра­и­ва­ли нена­деж­ность и боль­шой про­цент бра­ка в «начин­ке» китай­ской аппа­ра­ту­ры, кото­рая тогда пре­об­ла­да­ла в этой нише. Нашей коман­де ста­ло инте­рес­но – полу­чит­ся ли у нас сде­лать про­дукт с уче­том соб­ствен­ных музы­каль­ных вку­сов. При­чем здесь, в Рос­сии. Мы про­ду­ма­ли кон­цеп­цию, при­влек­ли инже­не­ров, посо­ве­то­ва­лись с тех­но­ло­га­ми и ста­ли рабо­тать. И у нас полу­чи­лось! О высо­ких при­бы­лях мы пока не гово­рим, но у нас есть люби­мое заня­тие, кото­рое может при­но­сить доход.

– Поче­му для изго­тов­ле­ния кор­пу­сов ваших науш­ни­ков и дру­гих аудио­ком­по­нен­тов вы выби­ра­е­те алю­ми­ний, а не более деше­вый пластик?

– Как ни стран­но – из эко­но­мии. Пла­стик дешев­ле лишь при мас­со­вом про­из­вод­стве, когда оку­па­ют­ся очень доро­гие пресс-фор­мы и тех­но­ло­ги­че­ские линии. По той же при­чине мы не рас­смат­ри­ва­ем литые алю­ми­ни­е­вые дета­ли и пред­по­чи­та­ем фре­зе­ров­ку. В этом слу­чае алю­ми­ний поз­во­ля­ет рабо­тать бук­валь­но со штуч­ны­ми зака­за­ми, вопло­тить идею сра­зу на уровне опыт­ных образцов.

Этот мате­ри­ал все­гда досту­пен, с ним рабо­та­ют мно­гие мастер­ские и у нас, и за рубе­жом. Он лег­ко обра­ба­ты­ва­ет­ся, поз­во­ляя вопло­тить раз­ные дизай­нер­ские идеи, и хоро­шо под­да­ет­ся окрас­ке. Ну и, конеч­но, не послед­нюю роль игра­ют проч­ность и визу­аль­ная при­вле­ка­тель­ность алю­ми­ния, его эсте­ти­ка. Для нашей ком­па­нии это, мож­но ска­зать, иде­аль­ный вариант.

– Что вы про­из­во­ди­те сами, а что отда­е­те субподрядчикам?

– Сво­и­ми сила­ми мы можем изго­то­вить опыт­ные образ­цы, дове­сти их до тре­бу­е­мо­го состо­я­ния. А про­из­вод­ство дове­ря­ем тем, у кого этот про­цесс отла­жен на высо­ком уровне.

– Где луч­ше сде­ла­ют алю­ми­ни­е­вые дета­ли по вашим чер­те­жам – в Рос­сии или Китае?

– Возь­мем, напри­мер, «чаш­ки» для наших наклад­ных науш­ни­ков. Мы рабо­та­ли и с наши­ми под­ряд­чи­ка­ми, но имен­но в Китае нам выто­чи­ли и покра­си­ли дета­ли наи­бо­лее быст­ро, точ­но и каче­ствен­но. Рань­ше для наших про­из­вод­ствен­ных целей восточ­ные сосе­ди вооб­ще были вне кон­ку­рен­ции, но в послед­ние годы появи­лось намно­го боль­ше рос­сий­ских ком­па­ний, кото­рые спо­соб­ны выпол­нить заказ на высо­ком уровне и не по заоб­лач­ной цене. К сло­ву, кор­пу­са для наших новей­ших внут­ри­ка­наль­ных науш­ни­ков серии IzoEm сде­ла­ны в Рос­сии. Пусть зака­зы­вать оте­че­ствен­ным фир­мам пока суще­ствен­но доро­же, но зато здесь про­ще кон­так­ти­ро­вать, опе­ра­тив­но вно­сить кор­рек­ти­ров­ки в зада­ние, делать мел­кие проб­ные серии – то есть, про­из­вод­ствен­ное обще­ние полу­ча­ет­ся более гиб­ким. Но сего­дня каче­ство у китай­цев выше, и есть резон финаль­ную отра­бо­тан­ную про­дук­цию зака­зы­вать у них.

– Дизайн вашей аудио­про­дук­ции доволь­но про­стой, мож­но ска­зать, бру­таль­ный. Кто его разрабатывает?

– Сами и раз­ра­ба­ты­ва­ем. И не осо­бо лома­ем над этим голо­ву – глав­ное, что­бы внеш­ний дизайн был тех­но­ло­гич­ным, то есть мак­си­маль­но при­бли­жен­ным к внут­рен­ней кон­струк­ции и неслож­ным в про­из­вод­стве. Но в этом есть и ощу­ще­ние раци­о­наль­ной надеж­но­сти – пря­мо как в армей­ской про­дук­ции. Конеч­но, мы бы не отка­за­лись делать моде­ли более стиль­ны­ми и совре­мен­ны­ми, но пока наши огра­ни­чен­ные ресур­сы дик­ту­ют выбор меж­ду внут­рен­ним содер­жа­ни­ем и внеш­ним эффек­том, и, разу­ме­ет­ся, мы выби­ра­ем содер­жа­ние, а зна­чит – звук.

Мы одна из немно­гих ком­па­ний, где тон зада­ют инже­не­ры, а не про­дав­цы. Мы все­гда исхо­дим от жела­е­мо­го зву­ка – и под эту зада­чу уже под­би­ра­ют­ся кон­струк­ция и тех­но­ло­гии. Никто у нас не ска­жет: «Давай­те выбро­сим на рынок малень­кие закры­тые изо­ди­на­ми­че­ские науш­ни­ки – будет кру­то и необычно…».

Если бы нам не понра­вил­ся звук в какой-нибудь моде­ли MyST – рынок бы ее и не уви­дел, хотя по мер­кам инду­стрии и мас­со­во­го вку­са устрой­ство вполне мог­ло бы поль­зо­вать­ся успехом.

– Что в вашей про­дук­ции раз­ра­бо­та­но имен­но вами, в чем уни­каль­ность конструкции?

– Если гово­рить об изо­ди­на­ми­че­ских науш­ни­ках, то ниче­го рево­лю­ци­он­но­го у нас нет, да и, пожа­луй, не надо. А вот под­бор мате­ри­а­ла для излу­ча­те­ля, рас­чет тол­щи­ны плен­ки и рас­по­ло­же­ния элек­тро­дов на ней, рав­но как и мно­же­ство дру­гих нюан­сов – вот это уже наше ноу-хау. Так­же как и элек­трон­ные дета­ли для наших ЦАПов и уси­ли­те­лей, хотя и про­из­во­дят­ся извест­ны­ми тех­но­ло­ги­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми, но имен­но мы созда­ем из них фир­мен­ную ком­би­на­цию, кото­рая дает нуж­ное зву­ча­ние. И если брен­ду MyST удаст­ся вне­сти в инду­стрию хоть кап­лю раз­но­об­ра­зия, то, наде­ем­ся, мело­ма­ны это оценят.

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