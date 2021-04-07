Алюминий – метал для аудиоиндустрии

Когда мы говорим об аудиокомпонентах – профессиональных, домашних или портативных – сразу представляются панели и рукоятки серебристого цвета, приятная на ощупь матовая поверхность… Да, речь об алюминии, который для аудиоиндустрии стал неотъемлемым и органичным материалом.
Из прочного, легкого, немагнитного и эстетичного металла изготавливают наружные панели и внутреннюю структуру корпусов аппаратуры, а также отдельные элементы электронных деталей. Встречается и более специфичное применение – из него могут сделать даже покрытие диффузоров для динамиков. Технологичный алюминий позволяет использовать различные производственные процессы – литье, штамповку, фрезеровку – на крупных и не очень предприятиях.
Для небольшой российской компании MyST алюминий стал одним из ключевых материалов, позволивших гибко и эффективно отвечать на запросы потребителей в своей рыночной нише. Бренд специализируется на разработке и мелкосерийном производстве персональных аудиокомпонентов для истинных меломанов: наушников, усилителей и цифро-аналоговых преобразователей для них, а также комбинированных устройств. Рассказать об особенностях производства Алюминиевый Вестник попросил основателя и идейного вдохновителя компании Романа Зайцева.
– Вы начинали с дистрибуции аудиотоваров, как возникла идея сделать что-то свое?
– Еще лет десять назад сегменте персонального аудио нам не удавалось найти оптимальное сочетание конструкции, цены и качества звука. Нас не устраивали ненадежность и большой процент брака в «начинке» китайской аппаратуры, которая тогда преобладала в этой нише. Нашей команде стало интересно – получится ли у нас сделать продукт с учетом собственных музыкальных вкусов. Причем здесь, в России. Мы продумали концепцию, привлекли инженеров, посоветовались с технологами и стали работать. И у нас получилось! О высоких прибылях мы пока не говорим, но у нас есть любимое занятие, которое может приносить доход.
– Почему для изготовления корпусов ваших наушников и других аудиокомпонентов вы выбираете алюминий, а не более дешевый пластик?
– Как ни странно – из экономии. Пластик дешевле лишь при массовом производстве, когда окупаются очень дорогие пресс-формы и технологические линии. По той же причине мы не рассматриваем литые алюминиевые детали и предпочитаем фрезеровку. В этом случае алюминий позволяет работать буквально со штучными заказами, воплотить идею сразу на уровне опытных образцов.
Этот материал всегда доступен, с ним работают многие мастерские и у нас, и за рубежом. Он легко обрабатывается, позволяя воплотить разные дизайнерские идеи, и хорошо поддается окраске. Ну и, конечно, не последнюю роль играют прочность и визуальная привлекательность алюминия, его эстетика. Для нашей компании это, можно сказать, идеальный вариант.
– Что вы производите сами, а что отдаете субподрядчикам?
– Своими силами мы можем изготовить опытные образцы, довести их до требуемого состояния. А производство доверяем тем, у кого этот процесс отлажен на высоком уровне.
– Где лучше сделают алюминиевые детали по вашим чертежам – в России или Китае?
– Возьмем, например, «чашки» для наших накладных наушников. Мы работали и с нашими подрядчиками, но именно в Китае нам выточили и покрасили детали наиболее быстро, точно и качественно. Раньше для наших производственных целей восточные соседи вообще были вне конкуренции, но в последние годы появилось намного больше российских компаний, которые способны выполнить заказ на высоком уровне и не по заоблачной цене. К слову, корпуса для наших новейших внутриканальных наушников серии IzoEm сделаны в России. Пусть заказывать отечественным фирмам пока существенно дороже, но зато здесь проще контактировать, оперативно вносить корректировки в задание, делать мелкие пробные серии – то есть, производственное общение получается более гибким. Но сегодня качество у китайцев выше, и есть резон финальную отработанную продукцию заказывать у них.
– Дизайн вашей аудиопродукции довольно простой, можно сказать, брутальный. Кто его разрабатывает?
– Сами и разрабатываем. И не особо ломаем над этим голову – главное, чтобы внешний дизайн был технологичным, то есть максимально приближенным к внутренней конструкции и несложным в производстве. Но в этом есть и ощущение рациональной надежности – прямо как в армейской продукции. Конечно, мы бы не отказались делать модели более стильными и современными, но пока наши ограниченные ресурсы диктуют выбор между внутренним содержанием и внешним эффектом, и, разумеется, мы выбираем содержание, а значит – звук.
Мы одна из немногих компаний, где тон задают инженеры, а не продавцы. Мы всегда исходим от желаемого звука – и под эту задачу уже подбираются конструкция и технологии. Никто у нас не скажет: «Давайте выбросим на рынок маленькие закрытые изодинамические наушники – будет круто и необычно…».
Если бы нам не понравился звук в какой-нибудь модели MyST – рынок бы ее и не увидел, хотя по меркам индустрии и массового вкуса устройство вполне могло бы пользоваться успехом.
– Что в вашей продукции разработано именно вами, в чем уникальность конструкции?
– Если говорить об изодинамических наушниках, то ничего революционного у нас нет, да и, пожалуй, не надо. А вот подбор материала для излучателя, расчет толщины пленки и расположения электродов на ней, равно как и множество других нюансов – вот это уже наше ноу-хау. Также как и электронные детали для наших ЦАПов и усилителей, хотя и производятся известными технологическими компаниями, но именно мы создаем из них фирменную комбинацию, которая дает нужное звучание. И если бренду MyST удастся внести в индустрию хоть каплю разнообразия, то, надеемся, меломаны это оценят.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.