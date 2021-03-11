НИР в магистратуре: формы проведения и особенности проверки

Научно-исследовательская работа магистрантов может встраиваться в учебный процесс и проходить параллельно с ним. Ее формы различны – от подготовки статей и докладов до защиты магистерской диссертации.
Основным видом самостоятельной работы студентов магистратуры является научно-исследовательская деятельность. Она способствует формированию профессиональных компетенций магистрантов, а результаты ее проведения ложатся в основу написания ВКР.
В ходе научно-исследовательской работы (НИР) студенты систематизируют теоретические знания, полученные в период обучения, и тренируются применять их на практике, решая поставленные задачи. Таким образом они учатся не только собирать и анализировать информацию, но и формировать собственную точку зрения по теме, логически ее аргументировать.
Типы научно-исследовательских работ
НИР выполняется согласно официальному плану, который магистрант составляет при участии своего руководителя. План помогает студенту правильно выбрать вектор научных изысканий, а руководителю – быстро оценить результативность его деятельности. По окончании учебы оформляется отчет НИР магистранта, служащий показателем ее качества.
Научно-исследовательская работа обучающихся реализуется в 2 направлениях:
1. Мероприятия, встраиваемые в учебный процесс
Такая деятельность развивает исследовательские умения и навыки научного творчества. Магистранты работают с научной, справочной и учебной литературой по своей теме исследования, что помогает им эффективно и прочно усваивать изучаемый материал.
Сюда относятся следующие формы работы:
- выступление на конференциях, семинарах, дискуссиях;
- написание статей и их публикация в научных изданиях;
- подготовка тезисов к докладам;
- участие в научно-исследовательских конкурсах;
- участие в рецензировании чужих трудов (статей и конкурсных работ);
- проведение информационно-библиографических работ с использованием новых технологий.
2. Мероприятия, проходящие параллельно учебному процессу
Данная деятельность создает условия для творческой активности студентов, развивает у них самостоятельность, инициативность. С ее помощью учащиеся повышают уровень профессиональной подготовки в конкретной области.
Сюда входят:
- проведение исследований по госбюджетным и хозяйственным договорам;
- участие в грантах;
- выполнение заданий научного руководителя;
- подготовка магистерской диссертации.
В целях управления НИР на выпускающей кафедре, ответственной за реализацию магистерских программ, разрабатывается расписание информационных собраний, индивидуальных и групповых контрольных занятий. Посещать их обязаны все студенты магистратуры.
Контроль над научно-исследовательской деятельностью
Реализацию общей программы НИР контролирует руководитель магистерской программы, а ее индивидуальной части – руководитель ВКР.
Результаты проведенной работы учащийся оформляет в виде отчета. Документ составляется в хронологическом порядке: перечисляются задачи, которые были поставлены в каждом семестре, и указываются выполненные в соответствии с ними действия. Отчет утверждается руководителем и передается на выпускающую кафедру. К нему студент должен приложить копии опубликованных статей, докладов и выступлений для научно-исследовательских семинаров.
При отсутствии у магистранта этого отчета он не допускается к экзаменам и предзащите магистерской диссертации. Обсуждение результатов исследований по текущему семестру и составление планов на предстоящий семестр выполняется на заседаниях выпускающей кафедры.
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