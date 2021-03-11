НИР в магистратуре: формы проведения и особенности проверки

Науч­но-иссле­до­ва­тель­ская рабо­та маги­стран­тов может встра­и­вать­ся в учеб­ный про­цесс и про­хо­дить парал­лель­но с ним. Ее фор­мы раз­лич­ны – от под­го­тов­ки ста­тей и докла­дов до защи­ты маги­стер­ской диссертации.

Основ­ным видом само­сто­я­тель­ной рабо­ты сту­ден­тов маги­стра­ту­ры явля­ет­ся науч­но-иссле­до­ва­тель­ская дея­тель­ность. Она спо­соб­ству­ет фор­ми­ро­ва­нию про­фес­си­о­наль­ных ком­пе­тен­ций маги­стран­тов, а резуль­та­ты ее про­ве­де­ния ложат­ся в осно­ву напи­са­ния ВКР.

В ходе науч­но-иссле­до­ва­тель­ской рабо­ты (НИР) сту­ден­ты систе­ма­ти­зи­ру­ют тео­ре­ти­че­ские зна­ния, полу­чен­ные в пери­од обу­че­ния, и тре­ни­ру­ют­ся при­ме­нять их на прак­ти­ке, решая постав­лен­ные зада­чи. Таким обра­зом они учат­ся не толь­ко соби­рать и ана­ли­зи­ро­вать инфор­ма­цию, но и фор­ми­ро­вать соб­ствен­ную точ­ку зре­ния по теме, логи­че­ски ее аргументировать.

Типы науч­но-иссле­до­ва­тель­ских работ

НИР выпол­ня­ет­ся соглас­но офи­ци­аль­но­му пла­ну, кото­рый маги­странт состав­ля­ет при уча­стии сво­е­го руко­во­ди­те­ля. План помо­га­ет сту­ден­ту пра­виль­но выбрать век­тор науч­ных изыс­ка­ний, а руко­во­ди­те­лю – быст­ро оце­нить резуль­та­тив­ность его дея­тель­но­сти. По окон­ча­нии уче­бы оформ­ля­ет­ся отчет НИР маги­стран­та, слу­жа­щий пока­за­те­лем ее качества.

Науч­но-иссле­до­ва­тель­ская рабо­та обу­ча­ю­щих­ся реа­ли­зу­ет­ся в 2 направлениях:

1. Мероприятия, встраиваемые в учебный процесс

Такая дея­тель­ность раз­ви­ва­ет иссле­до­ва­тель­ские уме­ния и навы­ки науч­но­го твор­че­ства. Маги­стран­ты рабо­та­ют с науч­ной, спра­воч­ной и учеб­ной лите­ра­ту­рой по сво­ей теме иссле­до­ва­ния, что помо­га­ет им эффек­тив­но и проч­но усва­и­вать изу­ча­е­мый материал.

Сюда отно­сят­ся сле­ду­ю­щие фор­мы работы:

выступ­ле­ние на кон­фе­рен­ци­ях, семи­на­рах, дискуссиях;

напи­са­ние ста­тей и их пуб­ли­ка­ция в науч­ных изданиях;

под­го­тов­ка тези­сов к докладам;

уча­стие в науч­но-иссле­до­ва­тель­ских конкурсах;

уча­стие в рецен­зи­ро­ва­нии чужих тру­дов (ста­тей и кон­курс­ных работ);

про­ве­де­ние инфор­ма­ци­он­но-биб­лио­гра­фи­че­ских работ с исполь­зо­ва­ни­ем новых технологий.

2. Мероприятия, проходящие параллельно учебному процессу

Дан­ная дея­тель­ность созда­ет усло­вия для твор­че­ской актив­но­сти сту­ден­тов, раз­ви­ва­ет у них само­сто­я­тель­ность, ини­ци­а­тив­ность. С ее помо­щью уча­щи­е­ся повы­ша­ют уро­вень про­фес­си­о­наль­ной под­го­тов­ки в кон­крет­ной области.

Сюда вхо­дят:

про­ве­де­ние иссле­до­ва­ний по гос­бюд­жет­ным и хозяй­ствен­ным договорам;

уча­стие в грантах;

выпол­не­ние зада­ний науч­но­го руководителя;

под­го­тов­ка маги­стер­ской диссертации.

В целях управ­ле­ния НИР на выпус­ка­ю­щей кафед­ре, ответ­ствен­ной за реа­ли­за­цию маги­стер­ских про­грамм, раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся рас­пи­са­ние инфор­ма­ци­он­ных собра­ний, инди­ви­ду­аль­ных и груп­по­вых кон­троль­ных заня­тий. Посе­щать их обя­за­ны все сту­ден­ты магистратуры.

Контроль над научно-исследовательской деятельностью

Реа­ли­за­цию общей про­грам­мы НИР кон­тро­ли­ру­ет руко­во­ди­тель маги­стер­ской про­грам­мы, а ее инди­ви­ду­аль­ной части – руко­во­ди­тель ВКР.

Резуль­та­ты про­ве­ден­ной рабо­ты уча­щий­ся оформ­ля­ет в виде отче­та. Доку­мент состав­ля­ет­ся в хро­но­ло­ги­че­ском поряд­ке: пере­чис­ля­ют­ся зада­чи, кото­рые были постав­ле­ны в каж­дом семест­ре, и ука­зы­ва­ют­ся выпол­нен­ные в соот­вет­ствии с ними дей­ствия. Отчет утвер­жда­ет­ся руко­во­ди­те­лем и пере­да­ет­ся на выпус­ка­ю­щую кафед­ру. К нему сту­дент дол­жен при­ло­жить копии опуб­ли­ко­ван­ных ста­тей, докла­дов и выступ­ле­ний для науч­но-иссле­до­ва­тель­ских семинаров.

При отсут­ствии у маги­стран­та это­го отче­та он не допус­ка­ет­ся к экза­ме­нам и пред­за­щи­те маги­стер­ской дис­сер­та­ции. Обсуж­де­ние резуль­та­тов иссле­до­ва­ний по теку­ще­му семест­ру и состав­ле­ние пла­нов на пред­сто­я­щий семестр выпол­ня­ет­ся на засе­да­ни­ях выпус­ка­ю­щей кафедры.

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