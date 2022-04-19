Алла Михеева представила песню «За секунду до». Композиция приурочена к выходу всех эпизодов сериала «Обоюдное согласие» в онлайн-кинотеатре KION. Это остросюжетная детективная драма Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость.

Песня «За секунду до» в сериале звучит в финальном эпизоде. Композиция Аллы Михеевой подводит все истории героев к заключительной точке, когда все их желания, амбиции и устремления находят выход или, наоборот, остаются без реализации. Алла Михеева исполнила в сериале роль Алины, лучшей подруги главной героини в исполнении Светланы Ивановой. Лишь в финальной эпизоде сериала линия этого персонажа максимально раскрывается — зритель узнает, что она на самом деле пережила и почему не смогла свыкнуться с произошедшим.

Сериал «Обоюдное согласие» — масштабное исследование женской борьбы за справедливость. В центре внимания учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова), которая проводит ночь на большой яхте в компании старых друзей. Под утро Анна спрыгивает с яхты, пока остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

«Песню написал мой одногруппник Миша Гусев, и, когда я впервые услышала ее, записанную под фортепиано, сразу влюбилась! К этой композиции я отнеслась как к отдельному творческому проекту. Аранжировку к ней сделал талантливый музыкант, коллега популярного певца Jony. Но я не знала, что с ней делать — просто так без повода выпускать не хотелось. Во время съемок я подружилась с оператором-постановщиком Геннадием Успангалиевым. Предложила ему песню к одному из эпизодов, ее в итоге услышала и Валерия… Вот так у этой композиции и появилась жизнь именно благодаря сериалу “Обоюдное согласие”. Если вы еще не успели посмотреть наш сериал, то очень рекомендую!», — рассказывает актриса, исполнительница песни «За секунду до» Алла Михеева.

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