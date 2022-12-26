Пятый канал начал съемки шпионского детектива

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали съемки нового сериала с рабочим названием «Пилигрим». Главную роль – спецагента с позывным Пилигрим сыграет Денис Васильев. В других ролях – актеры Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов.

Новый проект будет особенно интересен поклонникам шпионских детективов. По сценарию главный герой Дмитрий Рубцов не может оставаться долго на одном месте и вынужден постоянно переезжать. Все дело в его прошлом. Он - сотрудник секретного подразделения 0-18. Группа бралась за сложные и деликатные дела, когда обычные правоохранительные органы оказывались бессильны: занималась ликвидацией ОПГ, бандформирований и террористов. Неожиданно все члены секретного подразделения оказываются раскрыты – «крот» помог заполучить личные дела всех сотрудников. Большинство коллег Рубцова погибает. Пилигриму удается спастись самому и спрятать свою жену.

Теперь нужно понять – кто предатель и как жить дальше. У каждого из спецагентов за плечами много врагов среди террористических организаций и преступных группировок. Кто-то из коллег Рубцова покидает страну, кто-то меняет имя и документы, переезжает в провинцию, чтобы жить тихо и неприметно. «Пилигрим» же принимает необычное решение – быть всегда в пути. Это лучшая гарантия того, что его не найдут. Рубцов нигде не задерживается надолго, перебираясь из города в город. У него с собой нет даже рюкзака: все его вещи помещаются в карманах – сотовый телефон для выхода в интернет, кошелек и паспорт.

Только старая жизнь не отпускает главного героя. То бывший соратник обращается за помощью, то информатор сообщает о надвигающейся беде, то старые враги появляются на горизонте: наемники-диверсанты, профессиональные похитители людей, воры, специализирующиеся на шедеврах искусства и даже иностранные агенты, готовящиеся взорвать атомную бомбу. «Пилигриму» ничего не остается, как заниматься тем, что он умеет лучше всего – бороться со злом, помогать людям и своей стране.

Специально к сериалу был создан саундтрек «Два героя». Слова и музыку написал Вячеслав Лобырев. Ниже мы публикуем саундтрек в исполнении автора:

В первом сезоне запланировано восемь серий. Выход детектива на экраны планируется осенью 2023 года

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