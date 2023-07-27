Алла Рид презентовала проект «Мой Высоцкий» в день памяти артиста

25 июля в Государственном Музее Владимира Высоцкого солистка театра «Градский холл» Алла Рид презентовала свой творческий проект «Мой Высоцкий». Проект был представлен в день памяти артиста. В рамках проекта участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Алла Рид представила собственную концертную программу из песен Владимира Высоцкого. Также певица выпустила альбом под названием «Высоцкий» и виниловую пластинку «Мой Высоцкий».
В переполненном концертном зале Музея Высоцкого прозвучало 14 песен в сопровождении живого коллектива музыкантов.
– Я счастлива и горда, что этот концерт состоялся. Было очень много нюансов, и мы со всей любовью и осторожностью подошли к реализации данного проекта, так как это не просто песни и артист. Это — Личность! Знаковая и любимая! Проект я посвятила 85-летию Владимира Высоцкого, чье творчество вошло в мою жизнь с легкой руки моего наставника Александра Борисовича Градского. Я даже не предполагала, что настолько органично буду себя чувствовать, исполняя песни Владимира Семеновича. Стараюсь сохранить его энергетику, так сказать, не потерять мужское начало в женском исполнении.
Хочется выразить высочайшую признательность Никите Владимировичу Высоцкому за веру в этот проект. А так же поблагодарить Леонида Соломоновича Боярского за поддержку, которая помогла выпустить этот альбом на виниловом носителе, - говорит певица Алла Рид.
Открывал вечер приветственными словами Никита Владимирович Высоцкий.
– Можно говорить о том, что женщины поют Высоцкого не всегда удачно. Принято считать, что это мужские песни с мужским характером. Здесь случай иной — когда найдено правильное звучание, манера и подача. Алла Рид — молодая, талантливая певица — представляет альбом «Высоцкий» в своей интерпретации, - обратился к зрителям Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого.
Альбом Аллы Рид «Высоцкий» доступен на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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