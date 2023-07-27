Алла Рид презентовала проект «Мой Высоцкий» в день памяти артиста

25 июля в Государственном Музее Владимира Высоцкого солистка театра «Градский холл» Алла Рид презентовала свой творческий проект «Мой Высоцкий». Проект был представлен в день памяти артиста. В рамках проекта участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Алла Рид представила собственную концертную программу из песен Владимира Высоцкого. Также певица выпустила альбом под названием «Высоцкий» и виниловую пластинку «Мой Высоцкий».

В переполненном концертном зале Музея Высоцкого прозвучало 14 песен в сопровождении живого коллектива музыкантов.

– Я счастлива и горда, что этот концерт состоялся. Было очень много нюансов, и мы со всей любовью и осторожностью подошли к реализации данного проекта, так как это не просто песни и артист. Это — Личность! Знаковая и любимая! Проект я посвятила 85-летию Владимира Высоцкого, чье творчество вошло в мою жизнь с легкой руки моего наставника Александра Борисовича Градского. Я даже не предполагала, что настолько органично буду себя чувствовать, исполняя песни Владимира Семеновича. Стараюсь сохранить его энергетику, так сказать, не потерять мужское начало в женском исполнении.

Хочется выразить высочайшую признательность Никите Владимировичу Высоцкому за веру в этот проект. А так же поблагодарить Леонида Соломоновича Боярского за поддержку, которая помогла выпустить этот альбом на виниловом носителе, - говорит певица Алла Рид.

Открывал вечер приветственными словами Никита Владимирович Высоцкий.

– Можно говорить о том, что женщины поют Высоцкого не всегда удачно. Принято считать, что это мужские песни с мужским характером. Здесь случай иной — когда найдено правильное звучание, манера и подача. Алла Рид — молодая, талантливая певица — представляет альбом «Высоцкий» в своей интерпретации, - обратился к зрителям Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого.

Альбом Аллы Рид «Высоцкий» доступен на всех цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.