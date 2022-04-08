РМС начинает прием заявок на Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция»

С 5 апреля 2022 года открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе композиторов «Эмоция». Конкурс учрежден Российским музыкальным союзом при поддержке Союза композиторов России с целью создания «музыкальной карты» эмоций, отражающих отклик композиторов на многогранность и динамику современного мира.

Мы живем в моменте «слома эпох», в уникальный исторический период, который не может не повлиять на творчество современных композиторов, на музыкально-эмоциональную палитру их произведений. Именно музыка, как универсальный язык человечества, способна передать самые тонкие грани и движения эмоционального мира людей. Участникам конкурса предлагается выразить в музыке свое эмоциональное состояние, порожденное текущей действительностью. В задачи конкурса также входят поддержка и развитие композиторского искусства в нашей стране, придание нового импульса творчеству современных авторов.

Партнерами конкурса стали Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», АО «Редакция газеты «Культура», журнал «Музыкальная жизнь», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка», «Хоровая музыка».

В состав жюри конкурса под председательством композитора, народного артиста России Александра Чайковского вошли известные композиторы и музыканты. В их числе: композиторы, заслуженные деятели искусств России Александр Клевицкий и Ефрем Подгайц; композиторы Антон Танонов, Кузьма Бодров и Эльмир Низамов; дирижер и виолончелист, народный артист России Феликс Коробов; пианистка, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Для участия в конкурсе композиторам в возрасте от 18 лет необходимо представить на суд жюри свои музыкальные произведения, отражающие их личное эмоциональное состояние как отклик на современную действительность. Это должны быть новые сочинения любых академических жанров, написанные для хора, симфонического оркестра, большого или камерного инструментального ансамбля, отдельных солистов-инструменталистов или певцов, а также любых сочетаний указанных исполнителей, не изданные и не выходившие в свет до 1 января 2022 года. Хронометраж произведений не ограничен.

Разместить заявку можно на сайте РМС с 5 апреля до 15 августа 2022 года включительно. Конкурс проводится на условиях строгой анонимности. Участие в конкурсе является бесплатным: организационный взнос с конкурсантов не взимается.

После технической экспертизы авторитетное жюри выберет по одному победителю и два призера в каждой из трех номинаций. Информация о результатах конкурсного отбора будет размещена на сайте РМС в октябре 2022 года.

Победившие сочинения – полностью или в виде фрагментов – будут представлены на финальном концерте, совмещенном с церемонией награждения.

Победители и призеры получат дипломы лауреатов конкурса, также предусмотрено денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет более 1 000 000 рублей. Детальные условия прописаны в Положении, с которым можно ознакомиться на странице конкурса на официальном сайте РМС.

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