В Дмитрове вновь состоится культурный проект «Классика: история и современность»

В подмосковном Дмитрове 1 марта 2023 года стартует I этап проекта «Классика: история и современность». Его организаторами выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Администрации Дмитровского городского округа, ООО «КиноФокус». Одна из основных задач проекта — укрепление единого культурного пространства и позиционирование регионов как стремительно развивающихся центров, где каждый зритель может насладиться лучшими образцами музыкального, вокального и драматического искусства.

В Дмитрове проект проводится второй год подряд. В 2022 г. его мероприятия были посвящены 868-летию города и их посетили более 500 зрителей. На Советской площади с большим успехом прошёл концерт при участии лауреатов всероссийских и международных конкурсов Федора Тарасова (бас) и Вячеслава Ольховского (баритон). В Дмитровском драматическом театре «Большое гнездо» народная артистка РФ Евгения Добровольская представила литературно-музыкальный спектакль о любви. Также в одной из лучших гимназий Дмитрова «Логос» был установлен бюст выдающегося поэта Владимира Маяковского, выполненного известным скульптором, членом Союза Художников России, Почетным членом Венгерского Художественного Фонда Еленой Косовой.

В 2023 году мероприятия проекта «Классика: история и современность» пройдут на центральной площадке г. Дмитров и основном центре досуга, культурного и эстетического воспитания жителей города и Дмитровского городского округа – Центральном Дворце культуры «Созвездие». Более 60 лет в его стенах формировались культурные традиции и накапливался опыт культурно-просветительской работы.

1 марта в 17:00 в Центральном Дворце культуры «Созвездие» (г. Дмитров, ул.Загорская, 64) состоится первое мероприятие – концерт виолончельной музыки, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 100-летию со дня рождения выдающегося виолончелиста Даниила Шафрана. В исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Бориса Андрианова (виолончель), Анны Кошкиной (виолончель), Марата Мансырева (фортепиано) прозвучат произведения С.Рахманинова, А.Пьяццоллы, И.С.Баха, Д.Шостаковича.

Также, состоится музыкально-драматический спектакль «Лишь слову жизнь дана», посвященный 150-летию со дня рождения С.Рахманинова и 90-летию со дня вручения Нобелевской премии И.Бунину. Дата и время проведения данного мероприятия будут известны позже.

Творчество Сергея Рахманинова и Ивана Бунина актуально и сегодня. Их объединяет общее стремление к красоте, любви и счастью. Поиск смыла жизни, волшебное многообразие мироздания, радость человеческого существования на Земле и трагедия смерти звучат как в музыке композитора, так и в произведениях писателя.

В исполнении актрисы театра и кино Натальи Захаровой и лауреата международных конкурсов, пианиста Ивана Шмарыгина прозвучат рассказы И.Бунина и музыкальные композиции С.Рахманинова.

Вход на оба мероприятия свободный.

Фото афиши по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1R-o6t-BhU8L7L_lYvy7oPR8YqdyaSbHt/view?usp=share_link

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