РОДНАЯ РЕЧЬ — «Соколка»

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Дебютный сингл группы РОДНАЯ РЕЧЬ, соединил могучие народные напевы с музыкой XXI века.

родная речь - соколка

«Соколка» - первый сингл с готовящегося коллективом альбома, релиз которого запланирован на осень 2023 года. Еще в январе трек был отправлен на конкурс «Звук моего региона» который организовал Юрий Бардаш при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив», в конкурсе участвовало свыше 4000 демо. Песня РОДНОЙ РЕЧИ прошла отбор и набрала 2,5 тысячи голосов, оказавшись на первом месте в конкурсе. После чего прозвучала на премии «Института развития интернета» в лайв-формате, превратившись в масштабный номер с участием Юрия Бардаша и Хора Сретенского Монастыря и собрав множество положительных отзывов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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