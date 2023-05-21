Алла Юганова получит наследство в новом фильме «Старая развалина»

Жизнь юриста Марины Светловой (Алла Юганова) не ладится по всем фронтам. Вместо идиллии, о которой мечталось в молодости, героиня получила разбитое корыто: живёт с мамой Ниной Егоровной (Нина Дворжецкая), застряла на унылой работе, где ей приходится бесконечно заниматься делами о разводах, на горизонте – никаких перспектив. Как вдруг Марина получает в наследство дачу. Неужели чёрная полоса закончилась? Но и тут судьба обманывает её. Вместо шикарного загородного дома Марину встречает… старая развалина. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины! Что же скрывается за этим пророчеством?

Режиссёр Станислав Назиров:

– Классическую сюжетную схему мы воплотили в виде современной сказки, придали ей не бытовое звучание, а некую волшебную отстранённость, и тем самым попробовали уйти от банальности. Отсюда возникло и визуальное решение: наши актёры работают, глядя прямо в объектив камеры. Приём далеко не новый, но для этого материала – не совсем привычный. Музыкальное решение в нашем фильме строится на классических мелодиях. Мне хотелось снять стильную в художественном плане картину – посмотрим, как примет её зритель. Подобрать актрису на роль главной героини было непросто: в Марине должны сочетаться и неподдельный драматизм, и комедийный дар, и наивная искренность. Претенденток было много, но в итоге продюсеры остановили свой выбор на Алле Югановой. Остальных артистов мы подобрали довольно быстро – благо, что типажи очень выпуклые, а вокруг – просто россыпь прекрасных актёров, которым можно доверить подобные роли!.

Главные роли в проекте исполнили: Алла Юганова, Ярослав Бойко, Нина Дворжецкая, Юлия Такшина, Ольга Богомазова, Дмитрий Прокофьев и Сергей Рудзевич.

Премьера фильма «Старая развалина» состоялась 20 мая в 21:00 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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