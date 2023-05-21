В Марий Эл прошёл X Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов»

17-18 мая 2023 года в Марийском государственном университете проходил юбилейный X Международный финно-угорский студенческий форум, посвящённый Году педагога и наставника в Российской Федерации. В этом году форум собрал представителей 13 субъектов страны.

Уже 10 лет гостеприимная Республика Марий Эл и её опорный университет объединяют студентов из различных субъектов России и других стран, неравнодушных к сохранению и развитию национальной культуры. За годы проведения участниками форума стали более двух тысяч человек из 7 стран и из более 30 регионов РФ. 10 лет назад форум стал дискуссионной и демонстрационной площадкой для студенчества вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов, и провозгласил создание Ассоциации студентов финно-угорских университетов, нацеленной на активизацию студенческого движения в вузах для реализации совместных социальных, научных и культурных проектов.

Целью форума является содействие установлению контактов между студентами и аспирантами финно-угорских субъектов России и государств Европы для обмена научными результатами и исследовательским опытом в области финно-угроведения. Форум ставит перед собой задачу расширения научно-образовательного сотрудничества между финно-угорскими университетами, а также поиск решений по актуальным проблемам современной финно-угорской науки.

Юбилейный форум объединил делегации вузов Ассоциации финно-угорских университетов (АФУУ), вузов Приволжского федерального округа, организаций общего и среднего профессионального образования, центров народных культур. Проведение форума было приурочено к торжественному открытию Дома дружбы народов Республики Марий Эл, который станет местом притяжения и работы национальных общественных организаций региона. К празднику также присоединились студенты Марийского государственного университета из Индии, которые являются важной частью экосистемы региона и города.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев:

– Дорогие друзья, участники форума, студенты, ректоры, все те, кто собрался в рамках этого форума в стенах Дома дружбы народов. Мы сегодня совмещаем несколько событий. Здорово, что сегодня ещё и открывается финно-угорский форум. Я вижу, что у вас есть огромная поддержка единомышленников и возможности к развитию и совершенствованию. Это настоящий центр объединения нашей многонациональной России. Центр сохранения языка и культуры.

Михаил Швецов, ректор МарГУ:

– Наш форум - это как встреча старых друзей или членов семьи. Мы каждый год ждем его, очень друг по другу скучаем. Мы все здесь - настоящие друзья, браться и сестры. Самый лучший подарок – это проведение открытия форума в новом Доме дружбы народов. Здорово, что этот год называется годом педагога и наставника. Так как это самые главные люди нашей жизни. Мы знаем, что наше сообщество – огромное, мы работаем с нашими единомышленниками, а такие форумы – хорошая возможность ещё раз с ними встретиться.

Заместитель Председателя Совета Федерации, Представитель от Правительства Республики Марий Эл Константин Косачев:

– Вне всякого сомнения, МарГУ – это один из ведущих вузов страны во многих областях, но поскольку университет работает в национальной республике совершенно естественно, что одна из его специализаций – это поддержка национальной культуры. Для этого есть специальные кафедры, квалифицированные специалисты, но самое главное – есть желание. И я рад, что в эти дни мы вместе с МарГУ пробиваем в Москве идею создания высшего диссертационного совета по национальным языкам. Уверен, мы в этом обязательно преуспеем.

В рамках форума состоялась лекция Заместителя Председателя Совета Федерации, Представитель от Правительства Республики Марий Эл Константина Косачева, а также осуществлялась работа десяти секций, где участники представляли свои доклады и делились опытом реализации проектов в области языкознания, литературоведения, искусства и туризма. В Международный день музеев завершилась программа X Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов». Гости побывали в Козьмодемьянске, где им была проведена увлекательная экскурсия по культурно-историческому музейному комплексу, включающему Этнографический музей им. В.И. Романова, Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера, Музей купеческого быта им. А.В. Муравьёва и Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева. Завершился день подведением итогов работы секций и награждением победителей.

Марий Эл - это многонациональная и многоконфессиональная республика, где дружно сосуществуют представители различных этносов. Только в Марийском государственном университете учится более 2700 иностранных студентов из 47 стран мира. Во многом благодаря своей уникальной экосистеме региона Йошкар-Олу партнёры МарГУ по праву называют международной студенческой столицей России.

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