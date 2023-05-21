Театр «V» – последний «Потоп» в этом сезоне на сцене КЦ «ЗИЛ»!

25 мая 2023 года Театр «V» приглашает своего зрителя на финальный в этом сезоне спектакль «Потоп» по пьесе Х.Бергера.

Спектакль погружает зрителя в непринужденную атмосфера утреннего трактира, где-то на берегу реки Миссисипи с несколькими постоянными завсегдатаями, которые решили пропустить по бокалу излюбленного напитка и подготовиться к привычной рабочей рутине. Однако, внезапно начавшаяся гроза меняет их планы и заставляет задержаться в баре несколько дольше обычного, вызывая на разговоры и даже «сталкивая лбами». И пока наши гости выясняют, кто из них прав, а кто мошенник и негодяй, буря перерастает в настоящее наводнение и споры мгновенно утрачивают всякий смысл, переключая зрителей из умственной плоскости в плоскость чувств и ощущений.

«Потоп» буквально распаковывает смыслы и напоминает нам, что в суете будней мы утрачиваем всякую связь с истинным предназначением человеческого бытия. А легкий юмор и непринужденная актерская не оставляют тяжелого осадка после просмотра постановки.

Начало в 19:00

Подробности и билеты по ссылке.

Где? КЦ «ЗИЛ», зал-конструктор.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.