АЛЛО! Вы номинированы на «Золотую Маску»!

Союз театральных деятелей России и проект «Разговоры» (фонд «Альма Матер») приглашает всех желающих принять участие в уникальном творческом эксперименте! С 1 по 31 марта 2021 года спектакль «АЛЛО» возвращается в новом статусе номинанта на национальную театральную премию «Золотая маска». А это значит, что этой весной каждый зритель необычного спектакля станет создателем и непосредственным участником проекта, претендующего на победу в номинации «Эксперимент».

Этот спектакль был создан в период весеннего локдауна режиссером Борисом Павловичем, драматургом Элиной Петровой и продюсером Митей Мозговым. «АЛЛО» — это разговор по телефону зрителя с актером. Точнее их совместное творчество, ведь у зрителя (а точнее — слушателя) тоже есть свои реплики. Участник спектакля и актер вдвоем читают по ролям пьесу, представляющую из себя диалог. Причем в полученном по электронной почте накануне сеанса тексте, есть только предполагаемые реплики, а значит — возможны любые импровизации.

Спектакль «АЛЛО» стал одним из самых обсуждаемых театральных экспериментов прошлого года, собрав множество положительных отзывов как от критиков, так и от участников проекта.

Вы можете стать эксклюзивным участником в спектакле с 1 марта.

Подробности на сайте http://alloteatr.ru

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