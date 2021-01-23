В музее-усадьбе «Мелихово» проведут мероприятия, посвященные Дню рождения А.П. Чехова

29 января – День рождения А.П. Чехова. В этот день в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдут мероприятия в онлайн и оффлайн формате. В формате ZOOM-конференции пройдет финал и награждение победителей XI Международного конкурса чтецких работ им. А.П. Чехова.

Ранее, на конкурс подали более 70 заявок из Беларуси, Украины и Казахстана, из большого количества городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Алтайск, Кострома, Омск, Екатеринбург, Ярославль, Казань, Арзамаск, Тамбов, Владимир и др.

В ноябре исполнится 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Это обстоятельство и определило выбор темы Конкурса 2021 года – «А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский». Но всё же главная причина выбора такой темы состоит в неразрывной духовной связи этих писателей. Антон Павлович глубоко знал творчество Фёдора Михайловича. Это подтверждается и высказываниями Чехова о Достоевском, и даже прямыми и скрытыми цитатами из его произведений.

В 17.00 состоится открытие выставки-диалога «Пейзаж». Диалог между двумя современниками, художниками, выдающимися мастерами пейзажа: Исааком Левитаном и Антоном Чеховым.

Мы предлагаем посетителям выставки не традиционный восторженный рассказ о том, как дружили Левитан и Чехов, с традиционным же набором биографических сюжетов, давно и прочно обросших собственной мифологией, а возможность самостоятельно и как бы вновь увидеть и проследить историю возникновения и утверждения большой человеческой и творческой дружбы больших Художников, рассказанную ими самими.

В экспозиции представлена подлинная пейзажная живопись и графика И.И. Левитана, В.Д. Поленова, В.А. Серова, М. В. Нестерова, Н.П. Чехова, А.С. Степанова, С.П. Кувшинниковой, М.П. Чеховой, личные вещи А.П. Чехова и И.И. Левитана, раритеты чеховской семьи, подлинные предметы эпохи из фондов музеев-участников.

В специальной зоне экспозиции посетителей ждет мультимедийная галерея пейзажей Левитана и Чехова, объединенных созвучностью мотивов, образов, красок и настроений.

Выставка создана совместно с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова, Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником, Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и при участии: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Российского государственного архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки.

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