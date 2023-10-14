Крёц Франц Ксавер (Franz Xaver Kroetz) – немецкий драматург, режиссёр и актёр. Родился 25 февраля 1946 года в Мюнхене. Детство провёл в г. Зимбах (округ Нижняя Бавария). После смерти отца – налогового инспектора (1961) бросил общеобразовательную школу. С 1961 года посещал Новую мюнхенскую актёрскую школу, одновременно обучался профессии кузнеца. В 1963–1964 гг. занимался в театральном «Семинаре имени М. Рейнхардта» в Вене. Вернувшись в Мюнхен, был разнорабочим на стройке и на бумажной фабрике, водителем грузовика и др. С 1966 года писал пьесы, совмещая с игрой в «Антитеатре» Р.В. Фасбиндера (с 1968) и в Бюхнеровском театре в Мюнхене.

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