Алёна Сычёва – новый руководитель анимационной студии «100 КИЛОВАТТ»

Алёна Сычёва родилась в 1983 году в Москве. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Опыт работы в киноиндустрии – более двадцати лет, из них пятнадцать – специализируется на современной отечественной мультипликации, детском и семейном кино.

Продюсер ряда авторских анимационных фильмов и сериалов. В 2019 году с проектом «Дорога миров» победила в конкурсе «Питч Лаб», организованном Национальной Медиа Группой и «СТС Медиа», и основала независимую анимационную студию «Paranoid». Проекты Paranoid Animation Studio удостоены призов международных фестивалей, были представлены на рынках в Японии, Вьетнаме, Франции.

Программный директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» (Хабаровск), Воронежского международного анимационного фестиваля «МультПрактика», совместно с Татьяной Цываревой – куратор анимационной программы Московского международного кинофестиваля. Куратор анимационных проектов образовательного интенсива Министерства культуры «Искусство питчинга».

Неоднократно выступала членом жюри российских и международных фестивалей, в том числе: Международного фестиваля детского кино GUKIFF (Корея, Сеул, 2018); Международного фестиваля детского и юношеского кино IFFCY (Иран, Исфахан, 2018); Международного фестиваля детского кино KINEKO (Япония, Токио, 2017). Член жюри ФИПРЕССИ 32-го Международного фестиваля «Panorama of European Cinema» (Греция, Афины, 2019); 43-го Международного фестиваля анимационного кино (Франция, Анси, 2019); 36-го Международного фестиваля дебютного кино «Torino Film Festival» (Италия, Турин, 2018); XV и XVII Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» (Россия, Владивосток, 2017 и 2019), 53-го Международного образовательного фестиваля Roshd Film Festival (Иран, Тегеран, 2023).Член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов РФ, Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Регулярно преподает в высших учебных заведениях, проводит мастер-классы, творческие встречи, читает лекции.

«Перед студией стоят амбициозные задачи по повышению художественного качества и количества производимого контента, что потребует кадрового и технологического обновления. В ближайшее время мы определимся с ключевыми целями развития, поймем, как будем действовать в среднесрочной перспективе, и обязательно поделимся планами. А пока предстоит очень много кропотливой рутинной работы по выстраиванию повседневных рабочих процессов. Наши сотрудники не боятся сложных вызовов, так что все непременно получится», – говорит Алёна Сычёва.