Центр Творческих Индустрий «Фабрика» объединяет!

Выставка АСИ. Из мемуаров Варвары Клыковой. ЦТИ Фабрика, 2023

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» — кластер, объединяющий мастерские художников, творческие индустрии и производство на территории московской фабрики технических бумаг «Октябрь». История Центра Творческих Индустрий началась в 2005 году открытием специального проекта Первой Московской биеннале современного искусства – «No comment». Целью проекта стало создание в Москве комфортного пространства для работы и творчества, а также показа экспериментальных некоммерческих художественных проектов и поддержки современных авторов.

На Фабрике соседствуют мастерские для художников, арт-резиденции, музыкальные студии, бюро дизайна и архитектуры, театральные и анимационные коллективы, издательства и печатные компании. В фабричных пространствах сегодня работают культовое издательство Ad Marginem, лаборатория экспериментальной печати ПИРАНЕЗИ LAB, театральная компания Liquid Theatre, «Большой фестиваль мультфильмов», галерея «Текстура», Цех Анимации, павильоны Московской Школы кино и многие другие.

Также на Фабрике расположен музей «Войти и разрешить», который представляет собой комплексную постоянную экспозицию, в фокусе которой находится локальная история фабричного района. На протяжении нескольких веков здесь пекли хлеб, ткали гобелены, изготовляли бумагу, лампы и пуговицы, и участники проекта хотят сохранить память этих мест через истории людей: жителей, бывших работников фабрик и тех предметов и зданий, с которыми они связаны.

В 2019 году территория «Фабрика» стала частью проекта «Карта памяти» Марины Звягинцевой. «Карта памяти» — это тотальная инсталляция, созданная на асфальтовом покрытии в традиционных цветах «Фабрики» (белом и оранжевом) и перетекающая через все дворы бывшей московской фабрики от 1-й до 2-й проходной.

Факты о Центре Творческих Индустрий «Фабрика»

В ЦТИ «Фабрика» прошла одна из первых выставок Первой Московской биеннале современного искусства.

Проведено более 500 выставок за 19 лет

Программе поддержки современных российских художников «Фабричные мастерские» — 10 лет

16 лет программе поддержки зарубежных художников: «Художник в резиденции»

«Фабричные мастерские» — 10 лет

С момента своего появления Фабрика уделяла огромное внимание поддержке современных российских художников. В 2014 году появился проект «Фабричные мастерские», открытый Асей Филипповой и Натальей Обельчак. Он дает возможность художникам получить место для работы и демонстрации выставок. Победители конкурса получают мастерскую и бюджетную поддержку заявленных проектов, представляя финальный результат работы в выставочных залах Фабрики. Формат конкурса является практически для российской художественной ситуации — к участию приглашаются авторы старше 35 лет, то есть те, кто формально уже вышел из возраста «молодого художника» и входит в категорию, называемую по-английски «mid-career artists».

В 2024 году программа «Фабричные мастерские» отмечает свой десятилетний юбилей: за десять лет существования программы свои выставки и проекты в разных номинациях показали порядка ста художников. В разное время победителями программы становились: Андрей Кузькин, Алиса Йоффе, Хаим Сокол, Ульяна Подкорытова, Валерий Чтак, Эльдар Ганеев, Алексей Булдаков и другие художники.