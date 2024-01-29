Николай Цискаридзе и Кирилл Крок стали лауреатами премии «Театральный роман»

Х юбилейная церемония награждения лауреатов премии в области литературы о театре «Театральный роман» состоялась в Государственном институте искусствознания 26 января 2024 года.

Ведущие церемонии Кирилл Лоскутов и Полина Елисеева напомнили о том, что через не имеющую аналогов премию за 10 лет своего существования прошли не меньше 1500 книг о театре, 52 из которых стали лауреатами. В этом году в короткий список премии вошли 7 книг, 5 из которых на торжественной церемонии были объявлены лауреатами.

Председатель жюри, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин вручил диплом лауреата «Театрального романа» за книгу «Письма в Художественный театр. 1898-1928. В 2 томах» редакторам издания Инне Соловьевой, Ольге Абрамовой и Ольге Егошиной.

- Для меня эти два тома стали просто потрясением, в которых я утонул и продолжаю с наслаждением тонуть, - признался Константин Райкин. - Книга рождает массу мыслей о предназначении театра и искусства вообще. Это обратная связь, которую можно пощупать. Раз человек писал письма не знакомому, а в театр, это под каким же впечатлением от театра он должен находиться!

Ольга Егошина рассказала, что письма были чудом спасены от уничтожения и подготовлены к печати во время пандемии.

- На примере этой работы хорошо видно, что рукописи не горят: если книжка должна выйти, она выйдет, - заметила она.

Член экспертного совета премии «Театральный роман» Марина Токарева вручила диплом лауреата редактору книги «Война и мир» Римаса Туминаса. Рождение спектакля» Елене Дунаевой. По ее словам, издание полностью опровергает превратное понимание режиссуры спектакля как инструмента и представляет ее как важнейшую составляющую обучающего процесса.

Лауреатом премии «Театральный роман» стал также Николай Цискаридзе за двухтомное издание «Мой театр», вышедшей суммарным тиражом в 88 000 экземпляров. Сам автор приехать на церемонию не смог, но прислал видеообращение, в котором сердечно поблагодарил учредителей премии за оказанную ему честь. Член жюри Галина Тюнина вручила диплом лауреата автору идеи и литературного текста книги Ирине Дешковой.

- С Николаем Максимовичем нас объединяет любовь к театру, - рассказала Галина Тюнина. - У него легкий глаз на спектакли, а в книге есть легкие интонации. Мы можем пробежаться «с легким смехом по главным вехам», но этого достичь явно было не так просто, как может кому-то показаться.

Член экспертного совета Марина Тимашева и председатель экспертного совета Дмитрий Родионов вручили Диплом лауреата Кириллу Кроку за книгу «Театр надо любить, причём вопреки». Директор театра им. Вахтангова подчеркнул, что главным героем монографии является не он, а театр. Редактор издания Марина Райкина призналась, что работа с режиссером над книгой шла очень легко и в весьма динамичном режиме, при этом в книге порою отражаются непростые взаимоотношения директора Театра Вахтангова с его подчиненными.

Немало восторженных слов удостоилось от членов жюри премии Дмитрия Трубочкина и Феликса Коробова впечатляющее подарочное издание «Театрократия. Екатерина II и опера». Автор-составитель книги Анна Корндорф приехать на церемонию не смогла, поэтому об этом труде рассказала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, обратив внимание на то, что главы книги повторяют разделы проведенной в музее выставки, но при этом страницы таят немало приятных сюрпризов.

В финале церемонии глава Попечительского совета «Театрального романа» Хуго Эрикссен выразил свое неподдельное удивление тем фактом, что столь уникальная премия вручается уже 10 лет без перерыва.

- Это говорит о силе идеи — премия стала центром притяжения, - отметил он. - Я был в Сенате в Вашингтоне, где сенаторы говорили о России, но они ничего о ней не знают и, мало того, знания их вообще не интересуют. А тут люди знающие, которые за свои книги получают поддержку. Это же фантастика! При этом премия «Театральный роман» - дорогой некоммерческий проект, который возможен только благодаря финансированию государства, города Москвы и неравнодушных людей.

Учредитель премии «Театральный роман», главный редактор журнала “Сцена” Дмитрий Родионов поблагодарил всех тех, кто помогал организовать церемонию, и музыкантов - приглашенных солистов Большого театра России, солистов Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, заслуженного артиста России Михаила Губского, лауреата Международных конкурсов Марию Буйносову, лауреата международных конкурсов Юлию Банькову (фортепиано) и струнный квартет «Паганини».

Фото - Александр ИВАНИШИН