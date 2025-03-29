Алюминиевое арт-пространство

В ЦМТ в рамках годового собрания Алюминиевой Ассоциации прошла выставка алюминиевых скульптур АлюмАрт.

На собрании были представлены уникальные параметрические арт-объекты ручной работы из алюминия: французский бульдог, груша, акулы и даже боксерская перчатка. Фигуры изготовлены из алюминиевых листов, свариваемых между собой лазером, а затем окрашиваемых в требуемые цвета. В зависимости от интерьера они могут быть окрашены как порошковым способом, так и, например, аэрографией. «Наша технология позволяет визуализировать в алюминии множество элементов декора в разных размерах, что позволяет использовать их как в интерьере помещений, так и при оформлении городского и паркового пространства», — отмечают в компании АлюмАрт.

В ходе презентации своей продукции представители АлюмАрт отметили, что сталкиваются с определенной проблематикой, связанной с отсутствием достаточной информации по технологиям обработки поверхности и окраски, а также ограниченной коммуникации с переработчиками металла. Нивелировать подобные запросы со стороны дизайн-студий призван сектор промышленного дизайна, созданный на базе Алюминиевой Ассоциации в 2024 году. Среди ключевых целей сектора, который возглавляет руководитель отраслевых мероприятий Мария Ицкова, является возможность формирования диалога между участниками рынка и промышленными дизайнерами, а также разработка образовательных программ, направленных на работу студентов с современными алюминиевыми сплавами и технологиями, увеличение внутреннего потребления алюминия за счет создания высокотехнологичной продукции, вывод на экспортные рынки товаров, сделанных в России.

«Создание сектора промышленного дизайна на базе Алюминиевой Ассоциации стало драйвером развития дизайна с применением алюминия. Наша цель – создавать экологичные, комфортные, и при этом, эстетичные пространства для жизни. Нам важно не только популяризировать преимущества алюминиевых решений, но и создавать возможность коммуникации между производителями алюминиевых решений и дизайнерами. На примере компании АлюмАрт мы видим, что потенциал наших арт-мастеров огромен, и необходимо поддерживать их развитие, обеспечив им доступ к необходимой информации, материалам, технологиям и оборудованию», — отметила Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.

В рамках сектора «Промышленный дизайн» за прошлый год был организован ряд выездных мероприятий на производства для студентов и дизайн-студий (в проекте участвовали компании «Албес», «Алюмс», «ГК Иплана-СТАЛКО», МГТУ им. Баумана, Kuzin Machinery), где участники могли ознакомиться с технологиями окрашивания алюминия, его преимуществах и свойствах, включая возможность быстрого возведения объектов в различных климатических условиях. Эксперты Ассоциации также выступали с лекциями, направленными на повышение информированности студентов о потенциале современных алюминиевых решений. Так, в МАРХИ состоялся семинар «Применение материалов из алюминия в ландшафтной архитектуре», организаторами которого выступили Алюминиевая Ассоциация и ВШЛАиД МАРХИ.

Ассоциация также активно взаимодействует с отраслевыми партнерами для развития нового направления, специально для этого в рамках ПМЭФ-2024 было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного дизайна между Алюминиевой Ассоциацией и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Совместная кооперация позволила организовать в Красноярске круглый стол «Алюминий: Новые горизонты для промышленного дизайна», собравший более 100 человек: представители органов власти, промышленных предприятий, профессионального сообщества, а также студенты и преподаватели Сибирского федерального университета (СФУ).

В сотрудничестве с Агентством креативных индустрий (АКИ) и Институтом Дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина на выставке «Московская неделя интерьера и дизайна» были представлены алюминиевые стулья, разработанные специально для выставки по мотивам русских классических сказок и знакомых каждому персонажей, в частности «конька-горбунка». Проект «Русский Дизайн». «Росток» Алюминиевой Ассоциации и студии «Русский Дизайн/SOLARTS» стал финалистом конкурса «Фабрики дизайна 3.0» в номинации «Мебель для рекреационных зон на открытом воздухе общественных, частных с применением алюминия».