Выставка «МЕЖдвух», посвященная личным историям, открылась в STUDIO 7

В STUDIO 7 открылась выставка «МЕЖдвух» — личная история, рассказанная через видеоарт и живопись. Работы раскрывают природу близости и тонкие грани взаимоотношений между людьми.

Выставка приглашает зрителя к личному переживанию — к исследованию близости, её зарождения и развития. Она смещает фокус восприятия с внешнего на внутреннее, предлагая прочувствовать, как формируются связи между людьми. Близость — вечная тема в искусстве, и сегодня она особенно актуальна: в эпоху самоисследования и психотерапии мы всё чаще обращаемся к своему внутреннему миру. Осознанные, тёплые отношения, чувство защищённости и значимости — важные составляющие личностного роста.

Близость начинается с физического притяжения, перерастая в эмоциональную глубину и прочную связь. Это показано в работах, где раскрывается взаимодействие: влюблённых, матери и ребёнка, детей между собой. От искры — к семейным узам и рождению новой жизни.

Анастасия Редина — художница, работающая в технике акриловой живописи на холсте, с выразительным графическим контуром, который подчеркивает сюжетную смысловую нагрузку картин, придавая реалистичному изображению декоративность и новые визуальные формы. Авторское видение человека в контексте природы отражается как лирическое, личное высказывание о чувствах, рефлексии и самоидентификации в постоянно меняющемся мире.