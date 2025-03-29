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ДомойМоскваВ столице открылась выставка «Не-ведомые, не-виданные»

В столице открылась выставка «Не-ведомые, не-виданные»

editor
By editor
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неведома зверушка
Фото предоставлено 4Elements Gallery

В галерее современного прикладного искусства 4Elements Gallery открылась выставка «Не-ведомые, не-виданные», которая предлагала авторам порассуждать на тему взаимодействия и взаимопроникновения миров Природы, Сказки и Человека. На выставке представлены работы, выполненные из разных материалов и смешанной технике. Цель экспозиции — показать не только разнообразие визуальных образов, но и креативный подход в работе с материалом. Помимо традиционных, таких, как керамика, дерево и текстиль, есть работы из папье-маше, стального кружева, а также, отходов, например, кожуры банана и косточек авокадо.

В выставке приняли участие как именитые авторы, так и молодые. Всего в экспозиции представлены работы более 20 авторов из 8 городов.

«Наша галерея находится в объекте культурного наследия 19 века. Я всегда мечтала объединить в исторических стенах произведения искусства, которые бы словно вышли из Лукоморья Пушкина. Объекты, представленные в рамках “Не-ведомых”, приобретают новую функцию, взаимодействуя друг с другом, они пишут свой рассказ. Этой выставкой мне хотелось бы мотивировать людей приносить подобные объекты домой, не бояться экспериментировать со своим пространством», — делится Екатерина Доронина, владелец 4Elements и куратор выставки.

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