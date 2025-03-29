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Ольга Хохлова представила сериал «Три плюс три» в рамках программы «Московское долголетие»

editor
By editor
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три плюс три
Фото © онлайн-кинотеатр START / «Московское долголетие»

Онлайн-кинотеатр START провел показ первых эпизодов семейной комедии «Три плюс три» в рамках Киноклуба в центрах московского долголетия. Историю про любовь трех поколений зрителям представила главная героиня — актриса театра и кино — Ольга Хохлова.

«Я очень рада быть спикером на показе сериала «Три плюс три» в центре московского долголетия. Для меня важно делиться с аудиторией историями, которые дарят надежду и вдохновляют. В нашем сериале герои встречают настоящую любовь в зрелом возрасте, что доказывает: никогда не поздно найти свое счастье. Особенно хочется подчеркнуть, что в сериале затронута тема силы духа и способности прощать. Простить человека, который когда-то причинил боль, — это настоящий акт смелости и любви к себе. Я надеюсь, что зрители увидели, как важно уметь отпускать прошлое и открывать сердце для новых чувств», – рассказала актриса сериала, спикер показа Ольга Хохлова.

Киноклуб — одно из направлений проекта «Московское долголетие», в рамках которого проходят еженедельные показы и встречи с известными актерами, режиссерами и продюсерами. Посетить киноклуб могут все желающие горожане старшего поколения. Очные встречи с экспертами проходят в центре московского долголетия «Пресненский», а в остальных центрах идет онлайн-трансляции.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов: «Встречи киноклуба “Московского долголетия” позволяют участникам быть в курсе культурных тенденций и событий, учиться анализировать кинопродукт, расширять круг общения, а также получать актуальную информацию об индустрии от известных кинематографистов. Кроме того, киноклуб — это не только место, где можно получить новые знания, но и найти вдохновение для собственных творческих экспериментов».

Сюжет новой романтической комедии «Три плюс три» переносит зрителя в провинциальный городок, где живут три поколения семейства Клячевых: отец-писатель, сын-кузнец и внук-спасатель. Самый младший представитель рода, Прометей, однажды сталкивается с предприимчивой художницей Юлей Лариной. Парень уверен, что девушка — мошенница, и передает ее в руки полиции. Молодые люди не догадываются, что это событие навсегда переплетет их судьбы, а заодно повлияет на их семьи. Родным Прометея предстоит познакомиться с Юлиной родней: мамой-экскурсоводом и бабушкой-таксисткой. Герои давно перестали мечтать о личном счастье, но когда трое мужчин встречают трех женщин, у пар появляется шанс на любовь

Режиссером проекта выступил Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы 2», «Два холма»). В главных ролях Елена Николаева («Лихие»), Алексей Розин («Дино»), Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Вадим Соснин («Молот ведьм») и Александра Соловьева («Фарма»).

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