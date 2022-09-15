Центральный академический театр Российской Армии открыл 93-й сезон

13 сентября состоялся сбор коллектива главного военного театра страны, ознаменовавший открытие нового сезона!

Сбор коллектива начался с минуты молчания в память об ушедших сотрудниках. Встреча была посвящена планам нового театрального сезона. В начале были подведены итоги минувшего — на большом экране показали видеоотчет. В 92-м сезоне были выпущены 6 премьер: «Не может быть!» (реж. Глеб Черепанов, Большая сцена), мюзикл «Летучий корабль» (реж. Андрей Бадулин, Большая сцена), в честь юбилея народной артистки СССР Людмилы Чурсиной «Два билета в Милан» (реж. Алексей Серов, Малая сцена), «Когда я вернусь» (реж. Андрей Бадулин, Малая сцена), «Свадьба Кречинского» (реж. Анна Макеева, Экспериментальная сцена), «Бобок» (реж. Сергей Тонышев, Экспериментальная сцена).

Спектакли театра участвовали в фестивалях: XIII Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO, V Фестиваль Русского географического общества «География», выездной фестиваль театров Министерства обороны Российской Федерации «Театральный десант. Восток-2022». Артисты театра выступали с концертами на фестивале «Московская весна».

Народная артистка РСФСР Алина Покровская стала лауреатом Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», а постановка «Русланова» вошла в лонг-лист данной премии. Спектакль «Третья ракета» стал лауреатом XIX Международного театрального форума «Золотой Витязь» — 2021.

Театр Российской Армии проводит активную военно-шефскую работу и культурно-художественное обслуживание войск, а с марта 2022 года работа в этом направлении усилилась. В 92-м сезоне творческая бригада выступила со спектаклями и концертами в войсковых частях, госпиталях, военных гарнизонах более 40 раз.

Были показаны три благотворительных спектакля в помощь детям-беженцам из ДНР и ЛНР и военнослужащим: детские спектакли «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Побег игрушек», а также популярный спектакль «Леди на день». Денежные средства, полученные от продажи билетов, были направлены в благотворительный фонд «Красный крест» и фонд «Защита». Совместно с Центральным административным округом города Москвы с марта по май 2022 года Театр Армии организовал и провел масштабный смотр-конкурс #ЯГОРЖУСЬ.

«От имени директора и сотрудников Департамента культуры Минобороны России поздравляю весь коллектив театра с открытием 93-го сезона! Желаем благодарного зрителя и процветания! Я впечатлен итогами прошедшего сезона и хочу отметить, что выступления в рамках культурно-художественного обслуживания войск — это не основное, но весьма актуальное и важное направление работы театра. Благодарим за участие!» — заявил Балясников Леонид Петрович, заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

В завершении встречи руководство и коллектив театра поприветствовали актеров, присоединившихся к труппе в этом сезоне: народного артиста России Валерия Абрамова и Николая Токарева. Затем более двадцати работников театра были награждены государственными и ведомственными наградами. С юбилеями творческой деятельности поздравили нескольких артистов, а народную артистку РСФСР Алину Покровскую с шестидесятилетием служения Театру Армии!

93-й театральный сезон будет богат на постановки. На Экспериментальной сцене состоится премьера спектакля «Суламифь» по повести Александра Куприна, эскиз которого был показан в прошлом сезоне в рамках актерско-режиссерской лаборатории. На Малой сцене ожидаются: спектакль о концертной фронтовой бригаде «Вы должны это видеть». Активно идут репетиции комедии «Женитьба» режиссера, заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского. Спектакль «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана будет поставлен во второй половине сезона к юбилею заслуженной артистки России Людмилы Татаровой.

На Большой сцене планируются три премьеры. Исполняющий обязанности главного режиссера Андрей Бадулин обратится к легендарной пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». Главные роли классической трагедии исполнят заслуженные артисты Сергей Колесников и Николай Козак. Кинорежиссер Игорь Копылов, известный своими фильмами «Ржев» и «Небо», готовит к выходу патриотический спектакль под рабочим названием «Грани». «С помощью этого театрального проекта мы попытаемся осмыслить то, что происходило в России и с Россией за последние 100 лет, — делится режиссер Игорь Копылов. — Нам есть чем гордиться и нам есть, что осмыслить. Чтобы двигаться дальше, нужно попытаться понять, кто мы и какие мы».

Событием сезона обещает стать спектакль «Маскарад» в постановке столичного режиссера Нины Чусовой. В честь своего юбилея главную роль исполнит народный артист России Александр Домогаров. Выбор этого спектакля не случаен: в начале своей карьеры Александр Домогаров исполнял роль Звездича на сцене Театра Армии, теперь же артисту предстоит сыграть иную и по типажу, и по характеру роль — Арбенина.

«Пьеса «Маскарад» Лермонтова всегда знаковая постановка в театре (вспомним спектакль Мейерхольда в Александринке или вахтанговский «Маскарад», премьера которого состоялась 21 июня 1941 года), — рассказывает режиссер Нина Чусова. — В спектакле будет много музыки, прекрасные костюмы Виктории Севрюковой, это всегда синтез поэзии и театра. И, конечно же, в заглавной роли — Александр Домогаров — это всегда событие и неожиданное решение, его Арбенин — неоднозначная личность, это человек, прошедший путь от злодея до праведника. По сути сюжет спектакля — это остросюжетный триллер, напряженная и увлекательная, порой трагическая история, которая не может оставить зрителя равнодушным».

В ближайшие два месяца артистам предстоят репетиции, участие в театральных фестивалях «Русская комедия» в г. Ростове-на-Дону, «На Родине Владимира Зельдина» в г. Мичуринске, «Актёры России — М. Чехову» в г. Белгороде, а также выезды со спектаклями и концертами на архипелаг Новая Земля и в город Подольск.

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