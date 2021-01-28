Amazon приобрел права на показ сериала «СВОИ»

Детектив «СВОИ», вслед за «Стражами Отчизны», размещен на международной интернет-площадке Amazon Prime Video. Это уже второй сериал из детективной линейки Пятого канала, который стал доступен в высоком качестве зрителям по всему миру. Теперь поклонники популярного жанра могут наблюдать за ходом расследований самых загадочных преступлений, где бы они не находились.

Amazon – крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции. Здесь продавцы получают доступ к более чем 180 млн. покупателей. Фильмы – один из самых популярных сегментов на площадке. Ее владельцы тщательно отбирают контент и размещают самые успешные лоты.

Сериал «СВОИ» на протяжении трех сезонов в России демонстрировал великолепные результаты по телесмотрению и не раз становился эфирным событием дня в своем тайм-слоте.

«Свои» – это команда лучших экспертов из разных структур. После тщательного отбора их объединили в особый отряд для расследования особых преступлений, с которыми обычным следователям и оперативникам справиться не под силу.

Свои – лучшие в своем деле. Отделом руководит оперативник с яркими лидерскими качествами Дмитрий Родимин. Ему помогает куратор от Следственного комитета, жесткая и бескомпромиссная Татьяна Оленёва. А также криминалист, судмедэксперт, дознаватель, психолог, программист. Особую пикантность команде добавляет присутствие экстрасенса. В каждом деле они используют нетрадиционные подходы, чем и отличаются от обычных следователей. Их способности неограниченны, и что самое интересное, они сами далеко не всегда понимают, на что они способны.

Вероника Норина, актриса сериала «СВОИ»:

– У нас великолепная команда. Петербург просто талантлив, здесь потрясающие актеры. С одним из них я знакома еще со студенческой поры – это Ярослав Воронцов. В Академии театрального искусства он преподавал у нас степ. Я даже и представить себе не могла, что когда-нибудь буду играть начальницу своего педагога!

Благодаря совместным действиям суперкоманды ни один преступник не сможет уйти от наказания, даже если на расследование дается меньше суток.

Свои – не только уникальные специалисты, но и люди с собственным определенным типом характера. У каждого – свои принципы и свои слабости. При этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди.

Татьяна Трунова, исполнительница роли Ольги Метелицы, заметила, что настолько сжилась со своей героиней, что продолжает оставаться в образе и за пределами съемочной площадки.

Татьяна Трунова, актриса сериала «СВОИ»:

– Коллеги очень часто говорят: «А вот это была сейчас не ты, это была Метелица!». И еще обратила внимание, что на Метелицу тепло реагируют на улице. Она такая женственная, нежная, мягкая, чего так не хватает сейчас многим девушкам. Больше привыкли быть «железными леди». Но столько мужчин оборачиваются вслед Метелице и ей улыбаются!

Каждый эпизод многосерийного детектива представляет собой одну самостоятельную историю, в которой разворачивается целый водоворот захватывающих событий. Сотни подозреваемых и версий, из которых нужно выбрать единственно верную. Поиск зацепок, которые помогают раскрыть хитроумные преступления злодеев.

В третьем сезоне проект представил новых персонажей.

Вероника Норина, актриса сериала «СВОИ»

– Роль Татьяны Андреевны с каждым сезоном меняется, она растет вместе со мной. В новом сезоне стало еще интереснее работать. Новые персонажи добавили новые сюжетные линии, новые цепочки человеческих отношений. Например, с Марго можно целенаправленно поиграть женскими взаимоотношениями. Это одна линия. Персонажи не притянуты за уши. Они могут конфликтовать. Они же женщины!

Пока зрителям Северной Америки доступны эпизоды первого сезона. В ближайшее время на популярнейшей платформе международный зритель сможет оценить и продолжение детектива «СВОИ».

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