У «Фиксиков» появился лицензионный агент в Китае

Группа компаний «Рики» подписала контракт о развитии бренда «Фиксики» на территории Китая с ведущим агентством по продвижению и лицензированию PPW (Promotional Partners Worldwide).

К 2020 году проект «Фиксики» уже добился в этой стране высокой популярности у аудитории, что дает основания для старта масштабной лицензионной программы. Общее число просмотров на китайских VOD-платформах превысило 13 миллиардов. Проект по результатам года входит в топ-25 анимационных сериалов на Tencent, Youku и IQiyi. 19 декабря 2020 Tencent, почти одновременно со стартом в России, выпустил 13 эпизодов нового, четвертого сезона сериала «Фиксики». Tencent не только выступил партнером четвертого сезона, но также поручил телеканалу Hebei TV создать новое научно-фантастическое игровое телешоу для детей – Fixie Lab, которое, как ожидается, появится на платформе уже в ближайшее время.

PPW будет заниматься запуском широкомасштабных программ лицензирования и брендинга в самых востребованных категориях: паблишинге, наборах для творчества, одежде, косметике, продуктах питания. Как наиболее интересную категорию именно для этого бренда PPW выделяет наборы для научных экспериментов, поскольку «Фиксики» воспринимаются, прежде всего, как детский образовательный проект, отражающий научный взгляд на мир.

«Мы считаем, что тесное сотрудничество с PPW дает нам прекрасную возможность создавать актуальные для Китая продукты, адаптировать проект и его стайл-гайды для достижения коммерческого успеха наших лицензиатов. Образовательный характер «Фиксиков» идеально соответствует тенденциям рынка, а благодаря знаниям и опыту работы на рынке PPW мы сможем предлагать нашим партнерам лучшие творческие решения», – говорит генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (ГК «Рики») Майя Москвичева.

Популярный мультсериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Его отличительной особенностью стал жанр edutainment – «образование через развлечение». С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Уже выпущено более 170 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на VOD-платформах по всему миру достигло 25 миллиардов.

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