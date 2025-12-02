«Склиф»: состоялась премьера нового медицинского сериала

Хирург-травматолог Евгения Покровская каждый день борется за жизни пациентов и пробивается по карьерной лестнице. Наконец, ей представился шанс получить то, к чему она стремилась всю жизнь. Однако за привилегированную ставку в больнице ей придётся конкурировать со своим коллегой Романом Поликарповым, с которым её также связывают личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна делать самые серьезные операции.

В сети состоялась премьера первых двух эпизодов многосерийной медицинской драмы «Склиф» — истории о враче института скорой помощи Евгении Покровской (Кристина Асмус), которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов. Всего запланирован показ 16 эпизодов.

Роли в сериале исполнили Кристина Асмус, Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семён Серзин, Софья Каштанова, Оксана Стрельцова, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская, Наталья Медведева и другие.

Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и телеканалом ТНТ. Съёмки сериала проходили в Москве на территории кинозавода «Москино», где были построены декорации, полностью воссоздающие приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского.