Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Склиф»: состоялась премьера нового медицинского сериала

«Склиф»: состоялась премьера нового медицинского сериала

T1
By T1
94
заглушка

Хирург-травматолог Евгения Покровская каждый день борется за жизни пациентов и пробивается по карьерной лестнице. Наконец, ей представился шанс получить то, к чему она стремилась всю жизнь. Однако за привилегированную ставку в больнице ей придётся конкурировать со своим коллегой Романом Поликарповым, с которым её также связывают личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна делать самые серьезные операции.

В сети состоялась премьера первых двух эпизодов многосерийной медицинской драмы «Склиф» — истории о враче института скорой помощи Евгении Покровской (Кристина Асмус), которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов. Всего запланирован показ 16 эпизодов.

Роли в сериале исполнили Кристина Асмус, Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семён Серзин, Софья Каштанова, Оксана Стрельцова, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская, Наталья Медведева и другие.

Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и телеканалом ТНТ. Съёмки сериала проходили в Москве на территории кинозавода «Москино», где были построены декорации, полностью воссоздающие приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Предыдущая статья
Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставок
Следующая статья
В сериале «Нефть» водопроводчик из провинции бросает вызов нефтяной мафии

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru