Военная драма «Зоя» выходит на киноэкраны страны

28 января 2021 года на киноэкраны страны выходит российская военная драма «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской. Первый показ фильма для представителей СМИ при технической поддержке «Мособлкино» состоялся 20 января в Музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа. Журналисты высоко оценили значение фильма и подчеркнули роль музея в сохранении памяти о подвиге Зои Космодемьянской.
Напомним, «Зоя» – военно-историческая драматическая художественная картина режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса.
Сюжет фильма рассказывает о великом подвиге красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Зое Космодемьянской, награжденной посмертно званием Героя Советского Союза.
В производстве и продвижении картины приняли участие Киностудия им. Горького, Кинокомпания «Триикс Медиа», Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области.
В главных ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый.
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