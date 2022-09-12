«Амурская осень»: В Благовещенске открылся 20 юбилейный Открытый российский фестиваль кино и театра

11 сентября в городе Благовещенске Амурской области открылся 20 юбилейный Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»

Уникальный фестиваль сочетает в себе кинематограф и театр. В программе конкурсы полнометражного и короткометражного кино, и конкурс антрепризных спектаклей. В этом году в честь юбилея всем гостям, участникам, а главное жителям Благовещенска сделан огромный подарок: одновременно с фестивальной программой в городе проходят гастроли Театра имени Вахтангова. Прославленный коллектив покажет восемь спектаклей, каждый из которых будет сыгран два раза. Церемонию открытия фестиваля украсили своим присутствием звёзды театра Ирина Купченко и Людмила Максакова, а также директор Кирилл Крок. Актрисам вручили дипломы фестиваля и подарки от ювелирной компании «Алмаз». А Кириллу Кроку президент фестиваля Сергей Новожилов преподнёс фестивальный приз – статуэтку золотого журавля. «Спасибо за верность театральной школе и за надежность слова! Год назад Кирилл Игоревич на закрытии фестиваля пообещал, что труппа приедет с гастролями, и сдержал слово! В наше время это большая редкость!» — сказал президент «Амурской осени». А сразу после церемонии в Общественно-культурном центре Благовещенска был показан знаменитый спектакль «Евгений Онегин», который зрители приняли на «ура». Таким образом, фестивалю с самого начала была задана очень высокая планка, и нет сомнений в том, что он сможет ей соответствовать.

Принцип конкурсного отбора «Амурской осени» — одни премьеры. Программный директор фестиваля Александра Жукова собрала 11 фильмов в полнометражный конкурс и 24 картины в конкурс короткого метра. Среди участников как дебютанты, так и уже известные режиссёры. Георгий Шенгелия, например, представит свой фильм «Один настоящий день», главные роли в котором сыграли Евгений Ткачук, Александр Робак, Пётр Фёдоров. Наталья Назарова покажет картину «Плакать нельзя», где снимались Светлана Чуйкина, Иван Янковский. Кстати, предыдущий фильм Назаровой «Райцентр» получил Гран-при «Амурской осени» в прошлом году. В конкурсе также фильм Рауфа Кубаева «Храм» с Андреем Соколовым в главной роли и лента «До звезды!», которую снял известный актёр, а с недавних пор ещё и режиссёр Андрей Носков. Полнометражное жюри возглавляет режиссёр Александр Котт.

В короткометражном конкурсе тоже есть известные имена. Режиссёр Резо Гигинеишвили представит свой 8-минутный фильм «Максим, ну ты попал!», а Михаил Кукушкин, чья предыдущая полнометражная работа «Дар» несколько лет назад участвовала в конкурсе «Кинотавра», представит 24-минутную ленту «История болезни». Жюри короткометражного конкурса возглавляет писатель, драматург Андрей Геласимов.

В конкурсе антреприз 9 спектаклей. Председатель жюри – актёр Аристарх Ливанов.

Фестиваль постоянно развивается, и, придерживаясь хороших традиций, одновременно ищет новые формы. В этом году в рамках фестиваля будет работать театральная школа «Амурская осень» для детей Амурской области от 10 до 17 лет, занимающихся в творческих коллективах. Дети смогут посетить мастер-классы актёров и режиссёров, посмотреть спектакли.

А ещё в этот раз впервые на фестивале пройдёт «Лаборатория незавершённых короткометражных проектов». В этот конкурс отобрано 7 работ, авторы которых представят свои проекты, которое будет оценивать жюри в составе: дистрибьютор, директор по кинопрокату Capella film, продюсер Елена Фисенко; креативный продюсер «Кинопоиска» Ольга Каширина; актёр, режиссёр, продюсер Александр Тютрюмов.

Все призы на «Амурской осени» имеют денежный эквивалент: Гран-При имени Валерия Приемыхова в полнометражном конкурсе – 150 000 рублей: Гран-При в короткометражном конкурсе – 50 000 рублей; победитель «Лаборатории незавершённых короткометражных проектов» — 20 000 рублей.

Приз назван именем известного актёра и режиссёра неслучайно. Валерий Приёмыхов – уроженец Амурской области (город Белогорск). В первый рабочий день фестиваля состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Приёмыхова, актёра, которого здесь помнят и любят.

Александра ИВАНОВА, Благовещенск.

Фото – Маргарита МОРОЗОВА

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