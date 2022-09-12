«Контакт»: стартовали съёмки второго сезона сериала о конфликте поколений в эпоху соцсетей

10 сентября начались съёмки нового сезона драматического сериала «Контакт» о непростых отношениях «отцов и детей» и поиске любви и счастья в эпоху гаджетов. Новый сезон выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году, а позже в эфире телеканала ТНТ.

Сериал «Контакт» — это кросс-проект двух успешных продюсерских компаний. Его производством занимаются Good Story Media («Батя», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Звоните ДиКаприо», «Ольга» и другие) и Продюсерская компания «Среда» («Мажор», «Триггер», «Нулевой пациент», «Хрустальный» и другие).

Премьера «Контакта» состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER в сентябре прошлого года, а в конце ноября сериал вышел в прайм-тайм на ТНТ (по данным Mediascope TV, он вошел в топ-5 самых популярных сериалов сезона).

По сюжету, от главного героя – бывшего опера Глеба Барнашова (Павел Майков), ушла жена, оставив ему дочь-подростка. Личные проблемы он пытался решить с помощью алкоголя. Из-за этого его выгнали из «нормальной» полиции, и теперь герой вынужден работать с трудными подростками. Но общаться с детьми Барнашов не умеет, а главным трудным подростком является его собственная дочь Юля (Ирина Паутова). В попытке наладить с ней контакт Глеб просит мажора-хулигана (Алексей Лукин) познакомиться с Юлей в соцсети. Он считает, что, получив доступ к её странице, сможет понять, чем живёт дочь.

Второй сезон, режиссёром которого стал Нурбек Эген («Мажор», «Порт»), продолжит развивать вечную тему «отцов и детей» в современных реалиях. Подростки растут, а их проблемы – взрослеют. Школьный буллинг, продажа девственности, майнинг криптовалюты – те обстоятельства, с которыми в новом сезоне столкнутся герои по дороге друг к другу.

К своим ролям, помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, вновь вернутся Равшана Куркова, Алексей Лукин, Вильма Кутавичюте, Юрий Кузнецов, Сергей Гилёв, Алексей Агранович и другие.

А пока в холодной и суровой Москве идут съёмки продолжения, первый сезон сериала «Контакт» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Киношок», который традиционно состоится в сентябре этого года в солнечной Анапе.

Максим Паршин, креативный продюсер:

– В первом сезоне мы постарались понять сами и показать зрителям, как можно найти контакт со своими детьми или родителями. И поняли, что для этого нужно прежде всего найти контакт с самим собой, ведь можно обмануть близких, но не себя. И пока ты не разберёшься со своими внутренними демонами, тебе не обрести счастья. Во втором сезоне авторы постарались провести героев по этому пути. Будет ли он трудным и захватывающим – однозначно. Что ждёт их в конце? Зрители увидят это на PREMIER.

Павел Майков, исполнитель главной роли:

– Глеб Барнашов — человек-магнит. Он может быть в чём-то отвратительным, но у него огромная душа и люди это чувствуют. И сколько бы он от себя их не отгонял, они всё-равно к нему тянутся — и дети, и взрослые. Я не буду спойлерить, но могу сказать, что во втором сезоне он сделает выбор между прошлой жизнью и будущей.

Ирина Паутова, исполнительница главной роли:

– Происходящее в «Контакте» меняет не только моего персонажа, но и меня саму. За этот год я поняла, насколько важен контакт родителей с ребёнком, насколько огромен теневой мир подростков и как важно не потеряться в таком мире и в самом себе.

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