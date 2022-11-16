Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда» в кинотеатре «Художественный»

С 25 по 29 ноября в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Серия показов состоит из пяти картин режиссера, отобранных программным директором кинотеатра Стасом Тыркиным.

В программе «Годар. Навсегда» собраны фильмы Жан-Люка Годара из разных этапов его творчества: начиная с картины «На последнем дыхании», изменившей историю кинематографа, до ленты «Имя Кармен» из позднего периода. Также в рамках ретроспективы пройдут показы фильмов «Маленький солдат» и «Безумный Пьеро». Программа откроется 25 ноября фильмом «Презрение».

«Жан-Люк Годар изменил историю кино, он не раз и не два изобрёл его заново. Уже после выхода его дебютного фильма «На последнем дыхании» кино не было прежним: оно вышло из студии на улицу, стало отражать реальную жизнь. В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», – говорит Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный».

Программа показов:

25 ноября, 19:30, «Презрение» (1963) – Ироничное кино о кино, снятое в Италии по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа. В ролях — Бриджит Бардо, Жан-Люк Годар, Фриц Ланг.

26 ноября, 21:00, «Имя Кармен» (1984) – В основу сценария фильма легла новелла Проспера Мериме «Кармен». Основная сюжетная линия фильма перемежается вставками репетиции струнного квартета Людвига ван Бетховена.

27 ноября, 20:00, «Безумный Пьеро» (1965) – Фильм снят по мотивам криминального романа Лайонела Уайта «Одержимость». «Безумного Пьеро» относят к числу самых ярких в визуальном плане фильмов Годара. Любимый фильм Квентина Тарантино, Ксавье Долана, Шанталь Акерман.

28 ноября, 19:30, «Маленький солдат» (1963) – Драма французского режиссера, снятая в 1960 году, но запрещенная к показу до 1963 за реалистичные сцены насилия. В главных ролях — Анна Карина и Мишель Субор.

29 ноября, 19:30, «На последнем дыхании» (1960) – Дебютная картина режиссера, открывшая миру Жан-Поля Бельмондо и французскую «новую волну». «Все, что нужно для хорошей ленты, – это девушка и пистолет», — секрет удачного кино по Жан-Люку Годару.

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