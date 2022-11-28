АНАДЫРЬ: Фильмы с Еленой Подкаминской, Ольгой Бодровой и Иваном Янковским вошли в конкурс VI Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Сегодня открывается VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» – одно из главных культурных событий на территории Арктики. Зрителям будут представлены лучшие игровые, документальные и короткометражные работы со всего мира, а также кино, снятое в разных регионах России.

«Кинофестиваль «Золотой ворон» - уникальное для Крайнего Севера России культурное событие. Вот уже на протяжении шести лет мы показываем лучшие фильмы, созданные в Арктике, которые помогают лучше ее узнать и понять не только её историю, природу, но и людей, которые здесь живут – сильные, смелые, настоящие! В определенном смысле, наш «Золотой ворон» - это окно в Арктику и мы с командой очень гордимся тем, что его фестивальное «эхо» в этом году пройдет в более чем двадцати регионах России!» - говорит художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин.

«Этот год для нас является очень важным в развитии кинофестиваля «Золотой ворон»! Мы расширяемся, становимся масштабным культурным проектом. В рамках фестиваля мы начали снимать короткометражные фильмы с талантливыми кинематографистами Чукотки, в программе появились театральные постановки, мероприятия связанные с музыкой, в рамках деловой программы мы обсудим перспективы развития креативной индустрии в национальных регионах и то, как это может помочь сохранить многообразие российской культуры!», - говорит продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.

Так, в международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. Это лента «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера, представительницы коренного племени Хейлцук Зои Хопкинс, норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» Халлвара Ватсё, документальные картины «А ты – исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко, «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой и «Оторванные» Владимира Кривова. Также в международном конкурсе будут показаны две якутские ленты – «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Кроме того, зрители смогут увидеть режиссерский дебют Анастасии Нечаевой «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли, новую работу Натальи Назаровой «Плакать нельзя» со Светланой Чуйкиной, Владимиром Левченко и Иваном Янковским и трогательную драму Рината Махмудова «На выдохе» с Анастасией Самыловой, Иваном Логиновым, Еленой Подкаминской и Федором Лавровым.

В короткометражной секции будет представлено 15 документальных и 15 игровых картин, в числе которых новая работа режиссера «Далеких близких» Ивана Соснина «Невесомость» с Марьяной Спивак и Алексеем Барабашем, картина Максима и Евгении Арбугаевых «Выход», комедия Леонида Гардаша «Молодой» с Ольгой Тумайкиной и фильм Виктора Салимьянова «Убийца», где одну из последних ролей сыграл Владимир Меньшов. Впервые в этот конкурс попали лауреаты кастинг-платформы арт-кластера «Таврида» – «Клюква Сталина» Руслана Римовича и «На земле» Валентины Князьковой.

С 2019 года фестиваль «Золотой ворон» – единственный в стране – представляет специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлёт!». В этом году в ней будет показано 12 картин, в числе которых участники весенней кинолаборатории «Чукотка.Doc» – уникального образовательного проекта в рамках «Золотого ворона», направленного на расширение возможностей начинающих кинематографистов Чукотского автономного округа.

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри станет российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко. Лучших среди короткометражных картин выберут актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав»-«Родное Слово» Виктория Кавры. Председателем этого жюри выступит президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Зрителей VI Международного кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная внеконкурсная программа, а также деловая программа, мастер-классы, спектакли. Фестиваль продлится до 11 декабря 2022 года.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Правительства Чукотского АО, Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России.

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