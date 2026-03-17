Анастасия Подрезкова: как перестать гнаться за модой и обрести свой стиль

Вместе со стилистом Анастасией Подрезковой разобрали весь процесс создания образа: от анкетирования до шопинга. Главный вывод: стильные люди не скупают тренды, они следуют формуле, которая подходит именно им.

– С чего начинается работа над стилем нового клиента? Существует ли универсальный алгоритм или каждый случай уникален?

– Если мы говорим о формировании нового стильного гардероба, недостаточно просто спросить клиента: «Чего вы хотите?». Клиент может прислать красивые картинки того, как, по его мнению, он хотел бы выглядеть, но эти образы могут оказаться далеки от реалий его жизни. Или же он начнет рассказывать о «всеми любимой женственности», хотя каждый человек вкладывает в это понятие что-то своё.

Именно поэтому любая работа начинается с заполнения подробной анкеты. Перед непосредственным разбором гардероба мы тщательно анализируем не только предпочтения клиента, но и его образ жизни, социальные сети, а также сопоставляем это с условиями окружающей среды. Важно понять не только то, какая одежда нужна клиенту, но и для каких целей. Куда он будет её надевать? Что хочет сказать своим образом: чтобы было просто удобно, произвести впечатление на собеседовании или привлечь внимание на мероприятии?

Очевидно, что гардеробы мамы в декрете, бизнес-леди, девушки-подростка и светской львицы будут разительно отличаться друг от друга. Первостепенная задача стилиста — изучить самого человека и отталкиваться от его индивидуальности.

Важно понимать, что любой разбор гардероба начинается отнюдь не с разбора вещей. Существует определенная последовательность действий: анкетирование, анализ, шопинг-сопровождение. Однако в процессе работы возникает множество переменных, которые зависят от конкретного клиента — его запроса, пожеланий, размера гардероба, бюджета и других факторов.

– Мода постоянно меняется. Как вы помогаете клиентам отличить тренды, которые стоит примерять на себя, от тех, которые лучше оставить на подиуме?

– Тренды действительно меняются очень быстро, и всё-таки есть большая разница между подиумом и реальной жизнью. Подиум — это шоу, где многое представлено в утрированно-гипертрофированных формах, которые нужно правильно понимать и уметь адаптировать. Прежде чем внедрять какие-либо тренды в гардероб, необходимо в первую очередь сформировать для клиента его индивидуальную базу, которую он будет носить каждый день. И только после этого, опираясь на неё, можно аккуратно предлагать интересные тренды и приёмы, которые будут соответствовать его базе, образу жизни, мироощущению и создавать комфорт. Тренды должны гармонично вписываться в сформированный гардероб, чтобы даже тогда, когда начнут говорить: «Это уже не носят», можно было продолжать носить свои вещи и выглядеть при этом современно. Скупать всё подряд без разбора абсолютно нецелесообразно. Я вообще считаю, что тренды вторичны, а то, что действительно имеет значение — это грамотно сформированный индивидуальный стиль.

– Вне работы — вы тоже всегда следуете моде или позволяете себе расслабляться?

– У меня есть свой стиль. Я ценю комфорт и удобство. Считаю, что это следствие того, что у меня двое детей и необходимость заниматься бытовыми делами. У меня много спортивных костюмов, брюк и джинсов, я крайне редко ношу юбки и платья. Но при этом я знаю, как носить и сочетать простые вещи, чтобы выглядеть интересно. Ведь удобство и расслабленность не означают скуку. Можно добавить украшения, интересную обувь, сумку, головной убор — и вот уже образ заиграл по-новому.

Дело в том, что, когда попадаешь в сферу стиля, мозг начинает работать по-другому: он постоянно генерирует новые сочетания и ищет интересные фишки, которые можно было бы использовать. Стиль просто становится образом жизни. Ты вроде бы не стараешься специально, но при этом у тебя получается классно выглядеть. Но на это нужно время, и я этот путь прохожу и продолжаю идти.

– Есть ли у вас творческое хобби, не связанное с модой?

– Я вообще человек творческий. Ещё до того, как я пришла в сферу моды и стиля, я писала стихи. У меня даже есть изданный сборник стихотворений, который сейчас можно купить. Он называется «Мир продолжается после». Это ещё одна важная часть моей жизни. Мечтаю однажды выйти на сцену, и сама прочитать свои стихи.

– Существует ли «женская» и «мужская» одежда сегодня, или это устаревшее понятие? Как грань между этими понятиями влияет на современный стиль?

– Грани между «женским» и «мужским» стираются всё больше. Всё чаще мы можем видеть на подиумах женоподобных мужчин и мужеподобных женщин, и не всегда с первого взгляда можно определить, кто есть, кто. Мир перевернулся и впадает в крайности, природой это не задумано. Если говорить об одежде, то нужно понимать, что, где и в каком случае уместно или неуместно носить.

Существует такое понятие, как «унисекс», — это вещи, которые одинаково уместно могут носить как женщины, так и мужчины. Спортивный стиль и различные оверсайз-модели — это, в большинстве своем, унисекс. Есть бренды, которые специализируются именно на такой одежде, и ее главная черта заключается в том, что она не выходит за грань и не стирает природу человека. Женщина может оставаться женщиной, а мужчина — мужчиной. Так и должно быть.

Да, женщины сейчас работают наравне с мужчинами, зарабатывают деньги, обеспечивают себя, но при этом ещё и ухаживают за собой, прекрасно выглядят, занимаются спортом, оставляя за собой право быть женщиной — игривой и манящей. Мужчины и женщины изначально созданы разными, и очень важно научиться видеть грани допустимого. Если гендерная принадлежность окончательно сотрется, то кто в итоге останется?

– Часто говорят: «Красивая вещь, но не моё». Откуда берется это внутреннее сопротивление перед новыми фасонами и цветами, и как его преодолеть?

– Фразу «Красивая вещь, но не моё» можно услышать в двух случаях. Первый — это когда человек очень хорошо изучил себя, свои предпочтения, имеет сформированный индивидуальный стиль и четко знает, что ему подходит, а что — нет. А как вы думали, работает стилист? Он же не одевает клиентов некрасиво, но это вовсе не означает, что он сам лично так оделся бы. Во втором случае действительно имеют место сопротивление и страхи. Мозг вообще так устроен, что не хочет менять устоявшийся порядок вещей, потому что он не понимает, для чего это нужно. Менять привычное — это всегда стресс. Поэтому многие предпочитают оставаться там, где они есть. В таком случае главное — не давить и не настаивать, а аккуратно предлагать просто попробовать. А вдруг понравится?

– Существует ли сейчас понятие «одежда по фигуре» или «одежда, скрывающая недостатки»? Может быть, пора перестать прятаться и начать подчеркивать?

– Нет такого понятия, как «недостатки», есть понятие «особенности телосложения». И, поверьте, они есть у всех. Тем более женщины весьма самокритичны и склонны находить у себя так называемые недостатки там, где их нет. Одежда помогает не скрывать их, а визуально корректировать фигуру и подчеркивать достоинства, чтобы женщина со всеми своими индивидуальными особенностями выглядела более выигрышно и привлекательно.

Безусловно, есть вещи, которые подчеркивать не стоит, но все зависит от того, что сам человек считает своими недостатками и как себя при этом чувствует. Работа стилиста заключается в том числе в анализе (или: «в учете») таких индивидуальных нюансов. Существуют техники, которые позволяют визуально корректировать разные особенности, но насколько уместно их использование и в каком объеме — зависит от каждого конкретного случая. И, разумеется, нужно объяснять, доносить мысль и рассказывать, почему лучше так, а не иначе.

Я, например, сама сознательно могу визуально делать свои ноги короче за счет горизонтальных линий, но меня это не смущает, мне в этом комфортно. Возможно, другой человек испытывает такое же удобство, полностью осознавая, как есть и как может быть.

– Как быть стильным в условиях строгого офисного дресс-кода? Как добавить индивидуальность в костюм, не нарушая правил компании?

– В этом случае всё зависит от правил каждой конкретной компании: что допустимо, а что — нет. Существует такой дресс-код, который не допускает ничего лишнего (там даже не разгуляешься), но он в основном применяется для госслужащих и топ-менеджмента на определенных мероприятиях. Поэтому для начала изучаем правила организации, их требования к внешнему виду и уже отталкиваемся от них.

Если это допустимо, то самые простые способы добавить индивидуальности в рамках дресс-кода — это использование различных цветов, фактур, кроя рубашек и костюмов, обуви, а также аксессуаров. Даже если к обычному черному классическому костюму добавить интересную необычную обувь, приколоть красивую брошь на лацкан — это будет уже совсем другой образ. Никогда не устану повторять, что детали имеют огромное значение: именно с их помощью мы можем позволить себе проявляться даже там, где имеем очень ограниченное количество вариантов.

– Если бы у вас была возможность дать один главный совет по стилю, который бы сделал любого человека визуально ухоженнее и интереснее, что бы вы посоветовали?

– Это скорее совет не по стилю, а по самоопределению. И звучит он так: «Начните с изучения себя». Эту фразу в последнее время можно часто услышать, но она правдива. Внешний образ неотделим от внутреннего самоощущения, желаний и целей, которых мы хотим достичь. И чтобы научиться выглядеть гармонично, уверенно и красиво, нужно сначала определить эти цели и понять, для чего нам нужна одежда и интересные образы. Без такого понимания прийти к своему стилю очень сложно.

– Как, на ваш взгляд, изменится индустрия моды и наше отношение к одежде в ближайшие 5–10 лет?

– В настоящее время появляется все больше людей, которые понимают, что одежда — это не просто вещи, которые мы надеваем на себя, чтобы прикрыться и не замерзнуть. Одежда — это один из элементов коммуникации между людьми. Мы производим первое впечатление благодаря тому, как мы выглядим. «Встречают по одежке», как ни крути. Все больше людей это осознают и начинают работу над своим внешним видом. Одежда говорит без слов. И не просто говорит, а может подстраиваться под разные настроения. Я уверена, что эта тенденция будет только набирать обороты, и все больше людей будут приходить к тому, чтобы интегрировать стиль в свою жизнь.

Появившись в какой-то момент, стремление к разумному потреблению будет сохраняться, вероятно, и дальше. Возможно, будут разрабатываться и появляться новые экологичные материалы. Гардеробы станут более функциональными: все больше людей будут обдуманно покупать те вещи, которые окупятся в гардеробе и прослужат не один год.

Технологии и искусственный интеллект будут продолжать активно развиваться. Уже сейчас есть онлайн-примерки одежды. Я знаю бренд свадебных платьев, который генерирует свои модели с помощью ИИ, а потом индивидуально, под заказ, отшивает платья. Думаю, они не одни такие, и технологии будут только развиваться в этом направлении. Бренды активно используют ИИ при создании контента для потребителя. Можно будет создавать отдельные модные миры без ограничений. Честно говоря, сложно представить, насколько это далеко зайдет через 5–10 лет, учитывая темпы развития. С одной стороны, технологии помогают экономить человеческий ресурс, а с другой — тенденция кажется весьма пугающей. Когда наступит момент, в который машина начнет работать вместо человека, и насколько люди, работающие в индустрии своей головой и руками, смогут сохранить свою ценность? Когда мы окончательно перестанем видеть грань между реальностью и фантазией? Вопросы, конечно, риторические. Что ж, поживем — увидим.