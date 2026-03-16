Александра Новгородова (NOVG): «Я никогда не хотела стать никем другим, кроме артистки»

Александра Новгородова — актриса и певица из Нижнего Тагила, которая уже успела сыграть главную роль в мелодраме «Дашкина любовь, дойти до 14-го сезона шоу «Голос». Сейчас она совмещает учёбу в ГИТИСе с сольной карьерой под псевдонимом NOVG, а 27 марта представит в Особняке на Яузе свой музыкальный стендап — «поп-рок-сказку для принцесс, которые устали быть хорошими». Накануне концерта, мы поговорили с Александрой о музыке, конкурсах, актёрской работе в кино и участии в шоу «Голос».

– Вы с детства побеждали в вокальных конкурсах и получали премию губернатора. Было ли очевидно для вас, что жизнь будет связана со сценой, или в подростковом возрасте были сомнения и мысли о запасном варианте?

– Да, это так: я занимаюсь творчеством с самого детства, и в основе моих увлечений всегда была музыка. Для меня просто не существовало другого пути. Во-первых, я никогда не воспринимала свои дополнительные занятия как просто хобби или кружки «для общего развития». Это всегда было для меня важнее школы и важнее всего остального. Творчество было главным мотиватором, ради которого хотелось просыпаться по утрам. Знаете, самым страшным наказанием для меня была ситуация, когда я получала двойку в школе, и мама говорила: «Сегодня не пойдешь на репетицию» или «В музыкалку не пойдешь». И я думала: «О нет, только не это!» Лишиться репетиции — вот что было для меня настоящим наказанием. Поэтому я никогда не хотела быть никем другим. Я всегда мечтала стать артисткой — неважно, будет ли это чистая музыка, театр с музыкой или кино. Мой путь всегда был только в эту сторону.

– В 2023 году вы поступили в мастерскую Герарда Васильева. Как сочетается строгая театральная школа с вашими экспериментами в современной музыке под псевдонимом NOVG? Не возникает ли внутреннего конфликта между академическим вокалом и вашими dance-поп-рок-экспериментами?

– Честно говоря, в вузе я учусь не академическому вокалу. Наше направление скорее эстрадное, близкое к мюзиклу — назовем это так. Но я с детства пробовала петь в разных манерах: и академической, и народной, и джазовой. В итоге я остановилась на чем-то среднем, своем. Конечно, огромное влияние оказала западная музыка: вся эта наслушанность и наблюдения так или иначе отражаются в моем творчестве. Мне кажется, здесь нет глубокого конфликта между академической школой и моими экспериментами, потому что одно вытекает из другого. Не будь у меня за плечами музыкальной школы и ГИТИСа, я бы многого не умела и не смогла бы применить эти навыки в своем деле.

– Ваша первая главная роль в фильме «Дашкина любовь» — это история непростой судьбы подростка. Страшно было браться за такой драматический материал в начале пути? Помогал ли вам режиссёр или более опытные партнёры по съёмочной площадке?

– Это был мой дебют в кино, и сразу большая роль. Процесс съемок очень динамичный — в отличие от театра, где есть время на репетиции и поиски, здесь нужно схватывать всё на лету. Меня утвердили в проект сразу после окончания первого курса, и для меня это стало настоящим подарком судьбы и невероятным опытом. Я безумно благодарна режиссёру: в обеденные перерывы, пока бригада переставляла свет, он приходил ко мне, делился секретами актерской школы, давал советы, проводил мини-тренинги. Это была потрясающая работа, и я чувствовала, что в меня верят. Сам процесс оказался незабываемым. Когда я увидела готовый результат, то очень обрадовалась: я так боялась выглядеть неубедительно или сыграть плохо, но осталась довольна своей работой. Думаю, мне удалось справиться с поставленной задачей.

– В 2026 году вы прошли в шоу «Голос». Что для вас было большим вызовом: петь перед судьями или справляться с мандражом прямого эфира и зрительского голосования?

– «Голос» для меня — это давний незакрытый гештальт, который наконец закрылся в этом году. В детстве я пробовалась в детский «Голос», но не прошла. А тут всё совпало, и я оказалась уже во взрослом проекте. Самым сложным, пожалуй, было ожидание. У меня вообще нет волнения на сцене, но вот процесс ожидания выхода и последующее осознание случившегося вызывают бурю эмоций. А самое крутое — это петь в спину повернутым креслам. Это рождает невероятный азарт, хочется голосом достучаться до сердец наставников. Ко мне повернулся Владимир Пресняков, и я была счастлива, потому что хотела попасть именно в его команду. Его реакция была такой искренней! А позже, пересматривая эфир, я увидела, как реагировали другие наставники, и поняла, что мне действительно удалось до них достучаться и «растрясти» их слепые кресла. Это непередаваемое ощущение. И конечно, видеть себя на экране федерального канала — это шквал незабываемых эмоций. Всё, что там происходило, было одновременно и сказкой, и серьезным испытанием на прочность и стрессоустойчивость.

– Вы пишете музыку сами и называете одну из своих работ «поп-рок-сказкой для принцесс, уставших быть хорошими». Это манифест? Или просто творческий эксперимент, отражающий ваше внутреннее состояние?

– Я начала писать музыку в 16 лет, и поначалу это было скорее «пробой пера». Мне было интересно попробовать на вкус, каково это — создавать свою музыку. Сейчас я практически всё делаю сама: тексты, мелодию, участвую в продакшене. И теперь мне хочется немного отойти от концепции «поп-рок-сказки для принцесс». Я выросла, и появилось желание писать более осознанные, концептуальные треки, в которых обязательно будет присутствовать юмор. На самом деле, юмор есть во всей моей музыке, просто теперь хочется подать его иначе. И я согласна, что всё, что я пишу, — это своего рода манифест миру, мой голос. Через песни я хочу транслировать свою позицию о человеческих отношениях. Для меня написание трека — это всегда терапия и способ прожить любые эмоции, будь они позитивными или негативными.

– У вас плотный график: учёба в ГИТИСе до 2027 года, съёмки, запись альбомов. Какой из проектов (театральных, музыкальных или киношных) для вас сейчас в приоритете, и где зритель сможет вас увидеть или услышать в ближайшее время?

– Свободного времени действительно почти нет. Как человек, переехавший в Москву не так давно, я начинаю понимать, что встречи теперь нужно планировать за месяц вперед. Не всегда, на мой взгляд, получается идеально всё совмещать — чем-то приходится жертвовать, и сейчас это учёба, чему я не очень рада. Но сердце подсказывает, что приоритеты я расставляю верно. На данный момент самое главное для меня — подготовка к дебютному сольному концерту. Это будет очень интересный опыт. Идея музыкального стендапа или музыкального сторителлинга зрела во мне давно, и вот так сошлись звезды, что появилась подходящая площадка. Я поняла: да, пора. Сейчас я полностью погружена в подготовку этого вечера. Думаю, получится смешно, злободневно и трогательно. Я возлагаю на это большие надежды. Услышать и увидеть меня можно будет 27 марта в Особняке на Яузе (Орбита). Это будет круто!