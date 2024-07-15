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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойИнтервьюАнастасия ВАРНАВСКАЯ рассказала о своем сотрудничестве с брендом Динары Садековой

Анастасия ВАРНАВСКАЯ рассказала о своем сотрудничестве с брендом Динары Садековой

editor
By editor
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динара садекова и анастасия варнавская

Певица Анастасия Варнавская рассказала о своем сотрудничестве с брендом Динары Садековой.

– Как началось ваше сотрудничество с брендом Динары Садековой?

– Я участвовала в мероприятии в 2023 году на премии «Человек года» и была номинирована на титул Ambassador бренда Top Best Persona. Там одна из моделей предложила мне поучаствовать в показе с собачками, организатором которого как раз и была Динара.

Приехав на это мероприятие, мы познакомились с Динарой, узнали друг друга, и я поняла, что Динара, как личность, как человек очень импонирует мне и по любви к животным, и по творческому мышлению. Далее мы договорились на мое музыкальное, модельное сопровождение всех мероприятий с участием её Бренда.

– Давно ли вы в индустрии моды?

– Я занималась моделингом будучи в школе, далее ушла в фотомодели. Но больше всего я всегда любила выступать на сцене как певица, как профессиональный артист.

– А как начиналась ваша актерская карьера?

– Карьера певицы началась еще в школе. Меня всегда отправляли на все городские и междугородние мероприятия от школы как певицу, далее я начала создавать себя как артиста, писать и выпускать песни, выступать на публичных мероприятиях, в ресторанах, клубах и так далее.

– Расскажите о вашей мечте — чего стремитесь достичь?

– Моя мечта, приносить яркие эмоции людям, заражать добром, позитивной, яркой энергией этот мир, конечно же, через мое творчество. Все мы знаем, что песни — один из самых древних языков на нашей планете, это язык наших душ.

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